Ana Mena, Pink, Rihanna, Juan Magán y otros que empezaron la primavera en el Nº1

Como cada semana, ya está aquí La Máquina del Tiempo para refrescarnos la memoria con éxitos de la lista que, a veces, nos parecen más recientes de lo que en realidad son y otras aún conservamos frescos en el recuerdo. Ejemplo de esto último es Musica ligera, la versión que hizo Ana Mena de una de las canciones del Festival de San Remo, y que llegó al número uno de LOS40 el 19 de marzo de 2022, hace ya un año. La malagueña consiguió acceder a la primera posición la temporada pasada con tres sencillos diferentes (además del ya citado, con Las 12, junto a Belinda, y Quiero decirte, con Abraham Mateo).

Acabamos de mencionar a Belinda, quien fue número uno por estas fechas en 2018, hace cinco años, con Déjate llevar, su colaboración con Juan Magán, el rey del electro-latino. En este tema también acompañaron al de Badalona Manuel Turizo, Snova y B-Case. Hace diez años, concretamente el 23 de marzo de 2013, quien se colgó la medalla de oro fue la estadounidense Pink con Try. Este single estaba incluido en su sexto álbum, The truth about love, y alcanzó gran notoriedad después de que la cantante lo interpretara en directo en la gala de los American Music Awards, en una performance portentosa.

Y seguimos con mujeres: el 22 de marzo de 2008, hace quince años, Rihanna recuperó el número uno con Don’t stop the music. Nada que ver con La Cabra Mecánica, el proyecto del músico barcelonés Lichis, que alcanzó la primera plaza hace veinte años, el 22 de marzo de 2003, con No me llames iluso. En la actualidad Lichis sigue grabando y actuando en solitario, pero en su primera etapa dejó para la posteridad grandes temas de rock canalla con un toque de rumba, como este que nos ocupa, Felicidad y La lista de la compra, con María Jiménez.

Para despidir esta semana la sección, un single muy distinto de los anteriores. El 21 de marzo de 1998, hace veinticinco años, llegó al número uno de la lista Sweetbox con Everything’s gonna be alright, una canción de hip hop sobre la base de un aria de J. S. Bach. Integraban Sweetbox dos productores y, a lo largo de los años, fueron varias las cantantes que pusieron voz a sus composiciones. Sin duda fue la estadounidense Tina Harris, intérprete de este clásico que ahora rescatamos, la que dejó mejor recuerdo.