'MasterChef 11': Segunda expulsada y repesca sorpresa

MasterChef 11 celebró en la noche del martes su segunda gala de la semana, ya que uno de los cambios que conlleva la nueva edición 'XL' es la de emitir dos entregas (lunes y martes). De forma que en el primer programa siempre habrá un reto y una expulsión y en la segunda gala, una prueba en exteriores y, de nuevo, un concursante expulsado.

La noche de su estreno, el talent culinario tuvo a su primer aspirante expulsado: Roberto. Este consultor gastronómico que superó la criba para entrar en el concurso, no logró arreglar el plato que le propuso el jurado y sus 'lentejas de estilo asiático' no gustaron. "El plato es terrible, eh. Pero, malo, malo", criticó Jordi Cruz.

Después, en la segunda entrega de MasterChef 11, tocó el turno de despedir a un segundo concursante de las cocinas.

Segundo expulsado de MasterChef 11

Aunque TVE ya adivirtió que cada semana saldrían dos aspirantes y tendrían que colgar su delantal negro, hubo sorpresas en este segundo progrma ade su edición 'XL'.

La prueba a la que los chefs Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera sometieron a los participantes fue complicada: debían cocinar sus platos con un presupuesto de 70 euros para gastar en el supermercado. Una cantidad que tenían que repartirse entre todos.

La última concursante en pasar a llenar su carrito de la compra fue Rachel y se quedó sin dinero; afortunadamente, el jurado le ofreció un pequeño kit con productos básicos. Sin embargo, este gesto no ogró salvarla y fue la peor de toda la prueba.

Junto a ella, estaban Karla e Israel, que también habían hecho un reto insuficiente. Entre todos ellos, Karla fue a que mejor salió parada y salió como la concursante repescada; después de que el jurado les diera una segunda oportunidad; por lo que Rachel fue la segunda expulsada de MasterChef 11.

¿Expulsión injusta?

Una expulsión tenía que haber, pero muchos espectadores fruncieron el ceño cuando supierton la decisión del jurado del concurso de TVE y algunos espectadores ya tildaron la eliminación de Rachel como injusta.

Cabe recordar que la concursante de Texas tuvo que hacer malabares con los alimentos tan básicos que le dejó el jurado, ya que el resto de sus compañeros de equipo —Tuki, Carlota, Camino, Francesc y Rachel, Leti, Jorge Juan, Fray Marcos y Merce— se fueron gastando el presupuesto.

"Tres huevos no te da para equivocarte. No me parece justo esta prueba, es muy frustrante", se quejó la ya exconcursante. Esto hizo que la aspirante se bloqueara durante el cocinado y sus tortitas de caramelo no convencieron al jurado.