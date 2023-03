La campanada del año la ha dado este miércoles Ana Obregón con la noticia que ha dado en exclusiva la reconocida revista de corazón, ¡HOLA! y con la que ha eclipsado el resto de portadas: a sus 68 años, la presentadora se ha convertido en madre por gestación subrogada en Miami.

Una niña que, según se ha conocido, ha llegado al mundo este 20 de marzo y con la que ha sido fotografiada saliendo de la clínica del hospital, mientras era transportada por una enfermera, momento que no ha tardado en llenarse de memes en las redes sociales.

Todas las miradas están puestas en Ana Obregón y es que, lejos de ocultar su felicidad, la cara de ilusión que reflejan las imágenes, han hecho pensar que, en ese túnel tan oscuro que atraviesa desde que perdiera a su hijo Aless, podría encontrar un rayito de luz.

Las primeras palabras de Alessandro Lequio

Como cada día, Alessandro Lequio ha acudido al plató donde es colaborador en El programa de Ana Rosa. Inevitablemente, allí se ha tocado el tema del día: la maternidad de Ana Obregón. La conductora del magazine no ha dudado en preguntarle qué sabía acerca de este proceso y qué le ha parecido la noticia.

Tal y como afirmaba la revista en su texto, esta noticia solo la sabía su círculo más cercano; sus hermanas y también el italiano, por lo que Ana Rosa ha querido saber qué concretamente sabía: "Ana, con todo el cariño personal y el máximo respeto profesional, espero que entendáis que de este tema yo no voy a decir nada, ni ahora ni nunca", decía muy serio.

Sin embargo, el colaborador ha querido manifestar su posicionamiento sobre los vientres de alquiler: "De la gestación subrogada hemos hablado y opinado en diversas ocasiones... Yo he hablado y opinado en diversas ocasiones, pero para mí hoy no es el día para hacerlo porque se entendería en un único sentido y sería absurdo", afirmaba. No obstante, ha resaltado que sabía que sus compañeros lo iban a respetar y a apoyar.

"¿Tú conociste el deseo de Ana previo a iniciar todos los trámites o ya cuando estaba el embarazo en marcha?", insistía Ana Rosa Quintana. Ante esta última pregunta, Lequio sí ha querido responder, aunque lo ha hecho de forma breve y concisa: "Yo lo sé todo". Tras ello, el colaborador no se ha vuelto a pronunciar en ningún momento.