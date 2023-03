Estas son las portadas de las revistas del corazón de hoy, 29 de marzo

¡Hoy es miércoles de revistas! Es el día de correr a tu quiosco más cercano y enterarte de las últimas novedades de la prensa rosa. ¿Qué revelan hoy las portadas de las revistas del corazón? ¡Te lo contamos!

Estas son todas las portadas de las principales revistas del corazón de hoy, miércoles 29 de marzo de 2023:

La portada de ¡Hola! de hoy

La revista ¡Hola! adelantó por unas horas la publicación de su portada y no es para menos, ya que abre su último número con un gran notición: ¡Ana Obregón vuelve a ser madre a los 68 años! La presentadora y actriz viajó a Estados Unidos para conocer a su hija, fruto de la gestación subrogada. Dentro de este número tienes todas las imágenes de la madrileña en Miami.

Pero eso no es todo, también podrás ver con tus propios ojos uan entrvista exclusiva con Isabel Pantoja para saber cómo vivió la noche en el Baile de la Rosa, así como las imágenes inéditas de la boda entre Teresa Baca y Álvaro Torres.

La portada de la revista Semana de este miércoles

Semana arranca con más exlusivas esta semana. En esta ocasión, la protagonista de su primera página de este miércoles es Paz Padilla y su refugio en Zahara de los Atunes junto a su pareja, Fran Medina, después de que Mediaset haya decidido cancelar su programa.

También nos ofrece fotografías detalladas de la reciente boda de Laura Pausini y Paolo Carta; así como del viaje con Ágatha Ruiz de la Prada a Bulgaria, donde ha dejado interesantes declaraciones: "Mi novio sabe mcuho de señoras".

La portada de la revista Lecturas de esta semana

Parece que la guerra judicial entre Gloria Camila y Rocío Carrasco ha llegado a su fin y ya tiene una vencedora: Rocío. La hija de Rocío Jurado ha ganado la demoledora sentencia impuesta entre ambas.

Mientras una batalla termina, otra parece empezar. La mujer y la hija de Ginés, el 'rey de los bocadillos XL' y actual concursante de Supervivientes, habla del engaño del aspirante: "Tiene a tres mujeres paralelas".

La portada de la revista Diez Minutos de hoy

"Mi prima Rocío no me va a pedir perdón, su verdad no es la mía". Así abre su portada la revista Diez Minutos, con las declaraciones de Rocío Mohedano tras lanzar la canción De qué vas.

Además, también conocemos a la nueva pareja de Belén Rodríguez, Álvaro; con quien se la ha visto muy feliz paseando de la mano por la calle. Pero no podía faltar la ilusionante cita de Pantoja en Mónaco tras cumplir su sueño de conocer a Carolina de Mónaco.

La portada de la revista Pronto de este miércoles

Paz Padilla vuelve a centrar una de las portadas de este miércoles. Pero en Pronto vemos cómo es la vida de la presentadora más allá de las cámaras y la emotiva historia de su familia.

También nos cuentan el último disgusto de Antonio Orozco, obligado a cancelar su gira tras ser operado de las cuerdas vocales.