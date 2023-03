Belén Esteban desvela el mayor secreto de ‘La Resistencia’

Hace más de un año que Belén Esteban se sentaba en el mítico sillón de La Resistencia, pero su paso por el programa presentado por David Broncano sigue dando de qué hablar a día de hoy. El late night triunfa cada noche con los diferentes invitados que visitan el plató y que se someten a las frases célebres de Broncano: ¿cuánto dinero tienes en el banco? y ¿cuántas relaciones sexuales has tenido en el último mes? las respuestas, desde luego, suelen ser carne fácil de meme.

Sabemos que todos los famosos le llevan un regalo al jienense, además de aprovechar su paso para promocionar el proyecto que se traen entre manos; bien puede ser una película, una canción o un libro, entre otros. Sin embargo, lo que nadie se ha preguntado nunca (o sí), es cuánto ganan los invitados por ir al programa de Movistar+.

Gracias a la princesa del pueblo, hoy se ha desvelado la cantidad exacta, ni un euro arriba, ni uno abajo. Durante el debate que ha provocado la reciente maternidad de Ana Obregón, la colaboradora de Sálvame ha recordado su paso por el espacio presentado por David Broncano en diciembre de 2021.

Jorge Javier Vázquez dejaba caer que su amiga se habría llevado un buen pellizco de su paso por el programa, sin embargo, la Esteban se encargaba de desmentir esa teoría: "Broncano no me pagó nada. Allí no me dieron nada", decía dejando a todos sus compañeros con la boca abierta.

La respuesta a las míticas preguntas

Los seguidores de La Resistencia recordarán la triunfal entrada que tuvo al teatro, pues fue ni más ni menos que en silla de ruedas. En aquel momento estaba aún recuperándose del accidente que había sufrido en pleno directo con el que se rompió la tibia y el peroné.

👑 𝐋𝐚 𝐫𝐞𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐭𝐚𝐭𝐚𝐬 pic.twitter.com/jMzzbVNFZm — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) December 2, 2021

Belén Esteban llegaba cargada de gazpacho y patatas para el presentador. Intentó desviar las preguntas típicas, pero llegaron. Sobre el dinero no quiso mojarse, aunque sí dio una pincelada: "Entre 40.000 y 100.000 euros. No doy el dato exacto, pero he invertido mucho", manifestaba.

Sobre su vida sexual, tampoco quiso mojarse: "No voy a decir las veces que lo hago a la semana o al mes, pero diré que entre dos o tres veces a la semana está muy bien", aseguraba.