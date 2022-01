Belén Esteban en ‘La Resistencia’: recado a Paz Padilla y juguetes sexuales para Broncano

La Resistencia ha arrancado 2022 con todo el arsenal sobre la mesa, ya que el primer programa del año ha contado con un nutrido grupo de rostros muy conocidos pertenecientes al mundo del cine y la televisión. Hablamos de tres famosxs que muy pocos pensaban ver juntxs sobre un plató: Candela Peña, Javier Gutiérrez y Belén Esteban.

Esta última, la colaboradora de Telecinco, regresó al popular late presentado por David Broncano después de hacerlo por primera vez en diciembre de 2021. Aquel día, Belén no se cortó ni un pelo y habló del sexo que tiene con su marido. En su segundo paso por el espacio de humor sin censura alguna, siguió por la misma línea.

Regalos sexuales para Broncano

Belén Esteban prometió volver al programa de Movistar+ para llevarle unos regalos a David Broncano, siguiendo así la tradición que todos los invitados conservan desde hace ya varios años.

La famosa entró al plató con ganas de pasárselo bien como la otra vez y, tras encontrarse y abrazarse con Candela Peña, empezó a dejar momentazos. Para empezar, los regalos que tenía para el presentador, los cuales no decepcionaron en absoluto al público.

Nada más y nada menos que tres juguetes sexuales: una vagina artificial, un consolador y, como no hay dos sin tres, también le dio una fusta. Aquí el instante en el que se los entrega y, por si acaso, le explica a David cómo se utilizan:

🎁 @BelenEstebanM prometió volver para dar su regalo.



Palabra de la Esteban pic.twitter.com/jvAy2YXaIj — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) January 10, 2022

Recado para Paz Padilla

En la charla que mantuvieron Broncano y Esteban, se tocó uno de los temas que más da que hablar tras Nochevieja: las campanadas en los distintos canales de televisión.

Después de que David asegurara que las uvas que emitieron a través de Movistar fueron "mucho mejor que las de Telecinco", le preguntó a Belén quién las había dado en su canal. La habitual de Sálvame no dudó en responder "no me acuerdo", añadiendo que no las había visto, mandando así un evidente recado a Paz Padilla, a quien ya había señalado en Instagram por lo que dijo sobre las vacunas.