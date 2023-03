Así reacciona Feid cuando le preguntan por las comparaciones con Bad Bunny

Feid está viviendo un sueño. El colombiano se ha convertido en uno de los máximos referentes de la escena de la música urbana a nivel internacional. Sus canciones viajan cada vez más lejos y son muchos los que las han convertido en su banda sonora.

Es inevitable que los amantes del reggaeton lo comparen con otra de las grandes figuras del género: Bad Bunny. Y es que aunque muchos igualan su talento musical, hay opiniones de todo tipo. Lo que está claro es que Feid ha dejado claro que para él es un honor que lo comparen con El Conejo Malo.

Así lo ha desvelado en una de sus entrevistas más recientes con Pedro Al Aire. "No, pues se siente muy chimba, huevón, pa' no decir mentiras, pues. Pero obviamente son nombres que han hecho mucha historia, ¿me entiendes? Yo apenas estoy empezando como que a escribir todo lo que yo quiero hacer y ojalá se me dé todo el proceso y toda la conexión con el público pa' que me pongan ahí", declara el intérprete de Yandel 150.

Las palabras de Feid no han pasado desapercibidas. Los usuarios han destacado la humildad con la que se dirige a estos grandes referentes de la industria que ahora son sus compañeros. "Feid es humilde y aunque sea el #1 nunca lo dirá. Aunque les duela, Feid es el más pegao", dice uno de sus fans. "Buena humildad, Feid, así tiene que ser mijo", añade otro.

Un fenómeno imparable

Como mencionamos en líneas anteriores, la múscica del colombiano ha viajado muy lejos, y cada vez son más los que acaban enganchados a su talento. Su estilismo, su jerga y sus letras forman parte de un universo que él mismo ha creado y que explican gran parte del éxito que está teniendo internacionalmente.

Muchos artistas han mostrado su apoyo a la música del parcero, que ha pasado de componer canciones para otras voces a crear sus propios éxitos. En LOS40 Urban hemos analizado este fenómeno y los elementos que explican que la voz de Feid suene en todas las fiestas y listas de éxitos.

Y a ti, ¿te gustaría escuchar una colaboración entre Feid y Bad Bunny?