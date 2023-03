Miley Cyrus sorprende con una bestial presentación en directo de ‘Jaded’ en Backyard Sessions de Disney+

Después de poner los puntos sobre las ies sobre su antigua ex pareja tanto en Flowers como en River, y de paso asaltar las listas de éxitos de medio mundo, Miley Cyrus parece que ya ha elegido el que sería el tercer sencillo de su disco Endless Summer Vacation.

La solista ha presentado esta semana su nueva entrega de Backyard Session, sus sesiones en directo para presentar su nuevo álbum en Disney+. En un escenario casi idílico con las montañas de fondo y con una escenografía de blanco radiante, salvo sus músicos, la intérprete ha dado forma a una bestial presentación en directo de Jaded.

Miley Cyrus ha interpretado así por primera vez en directo una de las canciones de su nuevo trabajo discográfico. Es la canción que sigue a Flowers y por el espíritu de la puesta en escena y la letra de la canción, parece que es el renacimiento de la artista después de lo visto en los anteriores singles.

Porque Jaded habla de la situación de dos personas después de una ruptura, de lo que supone para alguien haber sufrido un desengaño amoroso y cómo la vida vuelve a empezar desde cero. Para ello Miley ha elegido un mini vestido blanco muy vaporoso pero que no llega a ser transparente.

Con un tacón alto de vértigo que estiliza aún más sus piernas y unas gafas de sol cuadradas que le sientan como un guante, la artista solo necesita de su voz para dejarnos hipnotizados durante casi 3 minutos interpretando su nuevo sencillo.

Esta es la letra de su nueva canción, Jaded:

I don't wanna call and talk too long

I know it was wrong but never said I was sorry

Now I've had time to think it over

We're much older and the bone's too big to bury

Oh, isn't it a shame that it ended like that?

Said goodbye forever but you never unpacked

We went to hell but we never came back

I'm sorry that you're jaded

I could've taken you places

You're lonely now and I hate it

I'm sorry that you're jaded

You're not even willing to look at your part

You just jump in your car and head down to the bar till you're blurry

Don't know when to stop, so you take it too far

I don't know where you are and I'm left in the dark till I'm worried

Oh, and it hurts me

And it's a fucking shame that it ended like that

You broke your own heart but you'd never say that

We went to hell but we never came back

I'm sorry that you're jaded (jaded)

I could've taken you places (places)

You're lonely now and I hate it

I'm sorry that you're jaded

I won't lie, it won't be easy

When somebody new's on your body

I'll change my number but keep your t-shirt

I don't mind it's torn up and faded

I'm sorry that you're jaded (jaded)

I could've taken you places (places)

You're lonely now and I hate it

I'm sorry that you're jaded

I'm sorry that you're jaded