El encuentro de Lenny Kravitz y Taylor Swift en los iHeartRadio Music Awards: "Has entrado en mi armario"

Taylor Swift no solo se ha convertido en una de las artistas más importantes de la industria internacional, destacando tanto encima como fuera de los escenarios, sino que día a día es una inspiración tanto para artistas como para las personas que han seguido sus pasos en más de 16 años de carrera.

Así lo ha demostrado en numerosas ocasiones, la última durante su asistencia a los iHeartRadio Music Awards el pasado 27 de marzo, donde la artista ofrecía un discurso muy inspirador tras recoger el Innovator Award, hablando a toda una generación de jóvenes de la necesidad de darse el permiso de fracasar para poder aprender.

Una gala de premios en la que hubo, además, muchos encuentros. La cantante de Anti-Hero coincidía en el backstage con Lenny Kravitz durante unos segundos, en un encuentro que ha recogido el perfil de TikTok de los organizadores y donde se les puede ver bromeando en torno al vestuario de la de Tennessee, que ha despertado gran cantidad de comentarios y teorías dentro de su comunidad de fans.

"Taylor, girl" se le puede escuchar a Lenny Kravitz mientras se hace un hueco entre la multitud. Taylor se gira y se funden en un abrazo mientras ella exclama: "lo has hecho increíble". Acto seguido, comienzan las bromas. Y es que el productor y compositor estadounidense celebraba la elección del vestuario de la cantante, vestida con un top asimétrico con capucha lleno de brillantes a juego con sus botas: "¿Te has metido en mi armario, verdad? Te has metido en mi armario".

"Claro, absolutamente. Me has inspirado. Estaba en plan, mi color favorito es..." contestaba la solista, cuya respuesta quedaba incompleta por el corte del vídeo. Un vídeo que ya supera el millón de reproducciones en la plataforma.

Una bonita interacción que puso la guinda del pastel a una noche llena de emociones para Taylor, que conseguía llevarse a casa seis de los ocho premios por los que estaba nominada, incluidos el galardón a Artista del Año y Canción del Año por Anti-Hero, el lead single de Midnights que hace escasas horas superaba los 700 millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en seis meses en su séptima canción más reproducida de la plataforma.

Taylor Swift ha hecho un alto en el camino para acudir a la gala de premios, pero su gira por Estados Unidos con The Eras Tour continúa este fin de semana, haciendo tres noches consecutivas y colgando el cartel de "entradas agotadas" en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. ¿Cuántas sorpresas tendrá preparadas nuestra rubia favorita para las próximas semanas?