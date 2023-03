El susto del Kun Agüero en un directo con Ibai: "Me agarró una mini-arritmia"

El exfutbolista argentino Sergio Kun Agüero, una de las caras más conocidas de la Kings League, protagonizó durante la pasada madrugada del 29 de marzo uno de los mayores sustos de la historia de su canal de Twitch al sufrir en directo lo que él mismo calificó como "una mini-arritmia" a causa de los problemas cardiacos que sufre desde hace varios años y que desembocaron en su retirada del deporte profesional el pasado diciembre de 2021.

El Kun se encontraba emitiendo en directo desde el set que Ibai Llanos tiene montado en su casa de Barcelona cuando, en plena charla con la estrella de Twitch, sintió que algo iba mal y se quedó callado llevándose la mano al pecho, algo que asustó a su compañero de stream y amigo.

Rápidamente el presidente del Kunisports le explicó a Ibai y a las miles de personas que estaban en ese momento viéndoles charlar en directo que creía que acababa de notar algo raro en su corazón. "Creo que me agarró una mini-arritmia", le confesó al popular creador de contenido vasco, que se asustó al escuchar estas palabras del deportista.

Ibai enseguida le propuso a su compañero llevarle al médico, pero en un principio el Kun quiso quitarle peso al asunto y aseguro que tiene implantado un chip que le detecta cualquier tipo de alteración en el ritmo de los latidos de su corazón.

Sin embargo, después de mandar una señal al dispositivo que le monitorea las arritmias a través de una aplicación móvil indicando que creía que algo malo le había sucedido para esperar la respuesta de su doctor y de hacer varias bromas al respecto de la salud del deportista, los dos streamers decidieron poner fin al directo para esperar en privado la contestación del cardiólogo del Kun, que al estar afincado en Argentina, estaba operativo aunque en España fuesen más de las dos de la madrugada.

"Quizá fue porque no comí", aseguró el Kun antes de cerrar el canal asegurando que próximamente, a través de alguno de los directos de Ibai, les darían noticias sobre la respuesta del cardiólogo sobre el estado de salud del exfutbolista. "Gente, nos vamos despidiendo. Me parece que es del hambre que tengo porque no comí nada. Espero que la hayan pasado bien... Les mando un beso a todos y... Ibai, cálmate", dijo el presidente del Kunisports de la Kings League quitándole hierro a lo sucedido.