Jessica Goicoechea habla como nunca tras ser maltratada por su expareja: “Me mató”

El tiempo pasa volando, pero aunque pase hay momentos que una persona nunca olvida. Han pasado tres años desde que la pandemia del coronavirus estalló en todo el mundo, una situación que ha marcado nuestras vidas para siempre. Sin embargo, además de la cuarentena, Jessica Goicoechea también vivió uno de los momentos más duros de su vida: su ruptura con River Viiperi.

Una noticia que vino acompañada de una detención al modelo por malos tratos. La influencer jamás se quiso pronunciar al respecto y prefirió guardar silencio, pero ahora ha querido sentarse en el programa de Luc Loren, No estamos locas, en colaboración con Somos estupendas, para hablar de salud mental y ayudar a todas las personas que han pasado por una situación similar.

A sus 26 años, la empresaria ha narrado sus duras vivencias y, aunque ella ha preferido no nombrarlo, su objetivo es ayudar a las víctimas de violencia de género con su testimonio: "Para mí no es fácil hablar de estos temas, Pase dos años y medio con alguien jugando con mi mente. Me Mató", empezaba con cierto nerviosísmo.

La modelo no guarda ningún recuerdo bonito de esa relación. Reconoce que no es una persona rencorosa y que se olvida rápido del dolor: "Creo que es un mecanismo de autodefensa, pero por mucho que me empeñe, no recuerdo algo bonito", explicaba. "Los malos momentos tienen tantísimo peso que no hay manera de pensar en algo positivo", reconocía la modelo asegurando que mucho antes de que llegara la agresión, llegó el maltrato psicológico y eso fue "muchísimo peor".

Una situación que no olvidará jamás

El caso de violencia de género que vivió Jessica Goicoechea pasó sin casi darse cuenta: "Comenzó con pequeñas cosas, que dejas pasar. Luego siguen alejándote de tus seres queridos, comenzando con tus amigos y luego tus familiares. Lo hacía para crear dependencia", explicaba, revelando que aunque era consicnete de que no era normal, "estaba completamente anulada como persona".

Jessica ha afirmado que intentó dejar la relación en muchísimas ocasiones, pero la manipulación psicológica hacia que volviera: "Lo intenté mil vees, pero me sentía mala presona si lo dejaba", relataba. Su relación se volvió un infierno y casi no podía ni salir a la calle, de hecho, manifestaba que cuando peor estaban, más perfecta parecía su relación en redes.

"Le encantaba ser el centro de atención", explicaba revelando que incluso su relación llegó a afectar a sus compromiosos laborales. "Sufría muchísimo en público", aseguraba añadiendo que todo empeoraba cuando iban a eventos y había alcohol de por medio: "Llegaba a casa y me desmayaba", desvelaba. Un hecho que más tarde los medicos le explicaron que era a causa de la tensión que sufría previamente.

El punto y final de su relación

Por suerte, llegó un momento en el que Jessica dijo "basta" para siempre. A pesar de que ya había vivido algún episodo violento, le puso el punto y final cuando "la cosa llegó a las manos. Algo que no esperaba".

"Está claro que tenía que haber denunciado (antes), pero mi única preocupación era que él estuviera bien, qué le podría pasar. Tardé una semana o dos en denunciar, porque neesitaba asimilarlo", explicaba.

Tra todo el revuelo mediático en marzo de 2020, River puso tierra de por medio y se fue un tiempo a Finladia. No suficiente con eso, negó con un comunicado en redes todo lo que había pasado, desde las filtraciones de las imágenes hasta la versión que dio Jessica, pero entonces la joven decidió usar un video que grabó previo a la detención.