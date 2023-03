La terrible confesión de Jessica Goicoechea al confirmar el maltrato de su expareja: "Te pisa"

Han sido muchos los rumores que han ido circulando en los últimos meses en torno a Jessica Goicoechea. Desde que se supo de su relación, finalizada hace tiempo, con el actor de Élite, Aron Piper; la modelo e influencer ha aumentado su popularidad.

Los últimos cotilleos que la han tenido a ella como protagonista han girado en torno a su inesperada relación con el futbolista Marc Bartra. Además de ser una pareja por sorpresa, su romance se dio a conocer a través de un vídeo publicado involuntariamente en las redes sociales.

Pero los motivo por los que esta joven barcelonesa ha vuelto a situarse en el foco de atención no son nada buenos. Tal y como se ha podido demostrar en una entrevista de la modelo con el también influencer Luc Loren a través de su canal de TikTok.

Goicoechea confirma la agresión de su expareja



En dicho encuentro, el tiktoker sacaba a relucir un tema delicado y posiblemente traumático para Goicoechea. "El contenido de esta entrevista ahce referencia a una historia del pasado que Jessica Goicoechea no olvidará nunca", anunciaba él en su canal.

Este contenido hacía una clara alusión al momento en el que los Mossos d'Esquadra detuvieron, durante la pandemia del coronavirus, a una expareja de la modelo por propinarle una paliza. Hablamos del modelo River Viiperi, ex también de Paris Hilton.

Aunque la noticia saltó hasta en la prensa, Goicoechea no había hablado de esa agresión hasta el momento y todo empezó por un simple comentario en la entrevista en el que Luc Loren le introdujo.

"El Ministerio de Igualdad del Gobierno de España tiene aquí 6 signos de maltrato para saber si estoy sufriendo violencia de género", empezó el tiktoker. Estas señales son: ignora o desprecia tus sentimientos con frecuencia; ridiculiza, insulta o desprecia a las mujeres en general; te humilla, grita o insulta; amenaza; te aisla y ge ha agredido alguna vez físicamente.

A todas y cada una de estas afirmaciones, Jessica Goicoechea respondió con un rotundo 'sí'. "Incluso propone que me haga daño; te dice que no vales para nada... Te pisa. Y te dice: 'Si no eres nada, ¿por qué no te suicidas?", detalló ella.