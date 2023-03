Georgina Rodríguez tiene un ‘detalle’ con su equipo del reality valorado en 1000 euros

Apenas hace una semana que la segunda temporada de Soy Georgina vio la luz y ya se pueden apreciar los buenos resultados de audiencia que apunta que va a tener el reality de la modelo, Georgina Rodríguez.

Tras romper con cualquier esquema establecido con el estreno de la primera temporada, la influencer cogía al toro por las cuernas y decidía estrenarse como Productora ejectuvia de su propio reality. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero ponerse manos a la obra desde primer plano le ha permitido seleccionar a todo el equipo técnico que quería que la acompañase.

En su visita a El Hormiguero 3.0., el programa presentado por Pablo Motos todas las noches de lunes a viernes, la novia de Cristiano Ronaldo desvelaba que entre las mujeres con las que ha querido contar está Vanesa Ferreiro como directora: "La elegí por ser una mujer con la cual me identifiqué mucho el año pasado y me he sentido súper feliz y muy rodeada de todas las personas que han hecho este proyecto conmigo", desvelaba ante el presentador de Antena 3.

Sin embargo, uno de los rostros más sorprendetes que ha estado presente durante los meses de grabación ha sido el de su hermana Ivana Rodríguez, quien ha actuado como asistente de dirección. Un papel que le ha dado mayor protagonismo si cabe y que le ha hecho trabajar mano a mano con su hermana.

Valorado entre 500 y 1.000 euros

La influencer que siempre se ha mostrado agradecida, a pesar de no considerarse una persona materialista, ha tenido un 'detalle' con todos los miembros del equipo que han contribuido a que el reality alcance el éxito con la segunda temporada y, además de invitar a todo el equipo a una en uno de los restaurantes más lujos de la capital, también quiso tener una sorpresa más especial con la directora y subdirectora del reality.

La influencer le entregó un bolso a cada uno de los individuos de la reconocida marca de Prada. Un gesto que mostraba su generosidad, pues estos bolsos están valorados entre los 500 y los 1.000 euros. No obstante, también es un guiño a su lema de promoción de la segunda temporada de Soy Georgina: "Antes coleccionaba bolsos, ahora los regalo", una frase con la que hacía referencia a esa colección de más de 150 bolsos que tiene en su vestidos.