Melani Olivares comparte las imágenes de su emotiva despedida de ‘Amar es para siempre’

La semana pasada, Melani Olivares decía adiós a Amar es para siempre, la serie diaria en la que hemos podido verla los últimos meses. Pero no ha sido hasta hace unas horas que ha decidido compartir las imágenes de ese momento tan emotivo y ha explicado por qué.

“No me gustan las despedidas por eso he tardado 5 días en subir este vídeo, han sido 8 meses de trabajo frenético, pero con todo el amor y más que podía esperar”, aseguraba junto al vídeo en el que vemos cómo el equipo anuncia su marcha y le entregan un bonito ramo de flores.

“Me lo habéis hecho pasar tan bien, muchas gracias, sois los mejores”, les decía a sus compañeros que no paraban de aplaudirla.

Agradecida

Se cierra así una etapa en su vida profesional y no puede sentirse más agradecida. “Gracias, gracias, gracias a todo el equipo de @amaresparasiempre, @antena3com, @diagonaltelevisio @enekobotana y @labueladeltechno por el esfuerzo, el talento y la dedicación”, compartía.

Claro que ha reservado unas palabras en concreto para una de sus compañeras: “Y con mención especial, mi prima @itziar_miranda por sostenerme, cuidarme y enseñarme tanto”.

Un nuevo proyecto llama a sus puertas, también de época, aunque mucho más atrás en el tiempo. “Os dejo con el corazón llenito de amor y me teletransporto al s.XVI. Nieves Sanabria estará siempre conmigo como todos vosotros. @jorgeboschactor te amare siempre. ❤️❤️❤️”, terminaba compartiendo.

Dudas con Nieves

Y no han faltado comentarios asegurando que su personaje, aunque parecía el de una mala malísima, en el fondo no lo era tanto. Simplemente le daña su ambición. Está claro que, aunque breve, su personaje ha calado en la audiencia que se lleva un buen recuerdo de él.

“Ooohhhhh 🙌🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼♥️”, compartía Nuria Roca. Ahora nos queda ver cuál es el final de Nieves que muchos se lo están preguntando ya. ¿Dejarán una despedida abierta por si vuelve en un futuro?