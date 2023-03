Tamara Gorro habla sobre su hija, la cual tuvo por gestación subrogada

Desde que este miércoles salieran las revistas del corazón a los quioscos, el tema de la semana es el que es: la maternidad sorpresa de Ana Obregón por gestación subrogada. A sus 68 años, la mítica presentadora ha dado el paso y ha vuelto a ser mamá de una niña a la que ya le hemos puesto nombre.

Con total secretismo, ha viajado hasta Miami para conocer a su bebé que llegaba al mundo este 20 de marzo. Allí era fotografiada en exclusiva por la revista ¡HOLA! con unas instantáneas que no pasaban desapercibidas y las cuales muchos llegaron a comparar con El cuento de la criada.

Una noticia que llegaba como un bombazo y de la que se ha hablado, y mucho. De hecho, como es habitual, ayer Alessandro Lequio, padre de su hijo, iba a trabajar al Programa de Ana Rosa donde es colaborador y le era imposible no esquivar el tema. Sin embargo, a su manera, lo conseguía y aseguraba que el lo sabía todo.

Más tarde y en vuelta en una gran polémica, era la mismísima Ana Obregón quien utilizaba las redes sociales para romper su silencio: "He vuelto a vivir", escribía sobre la misma portada que había filtrado la noticia.

Tamara Gorro da su opinión sobre la gestación subrogada

Pero hay otro nombre del que también se han buscado las primeras palabras: Tamara Gorro. La colaboradora de Y ahora Sonsóles tuvo a su primera hija, Shaila, mediante este método en Estados Unidos. Un proceso que, como ha asegurado desde el primer día, le cambió la vida y le permitió cumplir su sueño de ser madre.

Fueron casi 20 intentos de fecundación in vitro que no llegaron a dar su fruto, ha explicado esta tarde en la tertulia de Antena 3, por lo que decidió acudir a esta práctica. La Gorro ha afirmado que toda esta polémica le ha hecho pensar porque ella lo pasó muy mal: "Una mujer no recurre a eso por gusto", aseguraba.

Además, ha querido apuntar que su hija mayor, pues después se quedó embarazada de Antonio, pero esta vez por fecundación in vitro también en EE.UU., es consciente de cómo ocurrió todo: "Creo que hay que dar naturalidad a lo que hay", decía.

No obstante, otro tema del que se ha hablado es del maltrato que se las da a las personas que se someten a esta práctica, algo de lo que se ha mostrado totalmente en contra y ha querido recalcar que ese no es su caso: "Se cumplen todos los procesos que tienen que llevarse a cabo", aclaraba.