Kylie Minogue anuncia nuevo single: Así suena ‘10 out of 10’ con Oliver Heldens

Kylie Minogue tiene un nuevo sencillo a puntito de salir del horno. Se llama 10 out of 10 y verá la luz el próximo 5 de abril. Se trata de una colaboración junto al DJ neerlandés Oliver Heldens.

La australiana ha anunciado este single compartiendo un pequeño avance de cómo suena en redes sociales. El sonido "diez de diez" que ha escogido para esta nueva etapa viene de la mano de la electrónica y el house.



"Know I'm gonna give you ten out of ten. Know I'm gonna love you, love you to death. Baby, all night, again and again (...) Body... Ten. Touch... Ten. Energy... Ten. Ten out of ten!", reza parte del estribillo que ha publicado. Sobre la llegada de esta canción, ambos artistas tienen muchas ganas de que la escuchemos al completo. Para el DJ ha sido un auténtico sueño juntarse con la intérprete de Can't Get You Out of My Head. Y la cantante no se ha quedado atrás calificando el trabajo de Heldens con la máxima puntuación: 10/10.

Drum roll please… my new track '10 out of 10' with @OliverHeldens is coming April 5th! I can't wait for you all to hear this 💖💖💖 10/10 to Oliver!! — Kylie Minogue (@kylieminogue) March 29, 2023

Al escuchar estos primeros 20 segundos del tema, los fans se han mostrado públicamente muy emocionados con la noticia de nueva música por parte de Kylie Minogue. Y qué mejor manera de dar la bienvenida al mes de abril con un nuevo hit con el que desgastar la pista de baile.

Este 10 out of 10 supone una nueva era y un nuevo género musical después de una larga temporada haciéndonos mover las caderas como Tony Manero en Saturday Night Fever al ritmo de la mejor música disco, como hizo en 2020 y 2022 con la publicación de Disco e Infinite Disco, respectivamente.

Este 2023, Kylie Minogue cambia la bola de discoteca clásica por las ráfagas de neón.