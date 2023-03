La “época espantosa” de Cher cuando su hija Chastity se convirtió en su hijo Chaz

Nació siendo una niña, pero según fue creciendo "sentía que mi cuerpo me estaba traicionando". Chastity era la primera y única hija que tuvieron Cher y Bono. A los 40 años se sometió a una operación de cambio de sexo y a los 41 se convirtió oficialmente en un hombre: Chaz Salvatore Bono. Cher ha confesado en muchas ocasiones lo duro que fue para ella, como madre, aceptar la transición: "Fue una época espantosa. El desconocimiento es siempre aterrador".

"Sentía que mi cuerpo me estaba traicionando"

El 4 de marzo de 1969, después de tres abortos espontáneos, Cher y Sonny Bono fueron padres de su primera hija. Una niña a la que llamaron Chastity. La pequeña se convirtió en un rostro muy popular porque apareció numerosas veces en el show de sus padres - The Sonny and Cher Comedy Hour – a principios de los 70s.

Sonny, Cher, y Chastity en 'The Sonny And Cher Comedy Hour' / Getty Images/CBS Photo Archive

Vivió tiempos difíciles durante su infancia. No era capaz de relacionarse con otras chicas, ni tenía sus mismos intereses o inquietudes. "La vida fue siempre mucho más difícil. Especialmente en la adolescencia... sentía que mi cuerpo, literalmente, me estaba traicionando. Pasé de ser muy atlética a una mujer muy curvilínea. Fue horrible para mí", confesó a Oprah Winfrey en 2011. Sentía que su madre quería una niña y jugar con ella a disfrazarse.

"Un cambio muy difícil de digerir para una madre"

Cuando cumplió 18 años, Chastity le dijo a Cher que era lesbiana. Aun siendo un icono del movimiento LGTBQ, no se tomó bien la noticia. Como ella misma dijo, salir del armario en esa época suponía una vida con muchas más dificultades, especialmente teniendo en cuenta la fama de sus padres.

Cher, Chastity Bono y Sonny Bon en una foto de 1983 / Getty Images/Barry King

Después de comunicar que era transgénero, en 2009 se sometió a una operación de cambio de sexo. Durante años, madre e hija habían hablado "una y otra vez" sobre el tema. Cher explicaba en la revista británica Sunday Times cómo se sintió: "Un día decidía hacerlo y al día siguiente decía que no. Finalmente lo hizo. Fue una decisión trascendental, no era algo que se pudiera hacer a la ligera. Viví una época muy dura. Cuando me dijo 'esto es lo que quiero hacer', yo le respondí, 'bien, si eres desgraciada, hazlo'. Pero cuando empezó a hacerlo, fue un cambio muy difícil de digerir para una madre".

Cher admite que luchó por aceptar que su hija Chastity se iba a transformar en su hijo Chaz. Aun así: "Le ofrecí todo mi apoyo. Yo tenía una hija y ahora estaba esperando a un nuevo hijo. Hubo un tiempo, en medio de todo el proceso, en el que no sabía lo que iba a tener. No sabía cómo iba a ser mi relación. Fue una época espantosa. El desconocimiento es siempre aterrador".

Cher and Chastity Bono posando en la novena edición de los GLAAD Media Awards / Getty Images/Jim Smeal

Adaptarse a la nueva voz de Chaz – alterada por el tratamiento de hormonas – fue lo más duro. Así lo confesaba en una entrevista para CNN: "Eso fue lo más extraño. Llamaba un día y el mensaje que escuchaba en el contestador automático era Chaz con voz de chica. Pensaba '¡Dios mío, no voy a volver a escuchar esa voz!. Tenía un sentimiento de duelo. Le pregunté a Chaz si había alguna manera en que yo pudiera mantener esa voz y él me dijo, 'No lo creo, mamá'".

Oficialmente, un hombre

El siguiente paso, definitivo, en esa difícil travesía, lo dio Chaz a los 41 años. El 31 de Marzo de 2010, solicitó oficialmente en un juzgado de Los Ángeles su cambio de nombre y de género. Un jurado aceptó la solicitud y pocos días después, ya era un un hombre ante los ojos de la ley. De esta manera, su nueva identidad quedaba reflejada en los documentos oficiales. Chaz Salvatore Bono era, oficialmente, un hombre y "no podía estar más feliz", expresó en un comunicado.

Cher y Chaz Bono en una foto de 2010 / Getty Images/Barry King

En su entrevista con Oprah, Chaz confesó: "La verdad es que hay un montón de padres que no vuelven a hablar nunca más con sus hijos transgénero. No es el caso de mi familia. Nunca dudé de su amor hacia mí. Ahora, todo es más fácil y cuesta menos. Siento como si estuviera en el mismo campo de juego que el resto".

"Chaz es tan feliz, tan increíblemente feliz"

"Ahora no veo ninguna diferencia ya que no lo siento como una pérdida. Esa pérdida que imaginaba que iba a experimentar, no la siento ni una pizca". En la charla que mantuvo en 2020 con Christiane Amanpour para CNN, Cher denunció que todavía quedaba mucho trabajo por hacer. "Chaz es tan feliz, tan increíblemente feliz, y no entiendo qué problema tiene la gente. Tienen miedo y no saben cómo reaccionar. Quizá influya la religión, no estoy segura. Hablo con la gente en Twitter, o la gente me habla a mí, y lo único que les digo es, 'Tranquilos, lo superaréis, lo superaréis juntos'".