Catherine Zeta-Jones impresiona a sus fans con su talento cantando y tocando el piano

La icónica actriz de Hollywood Catherine Zeta-Jones ha sorprendido gratamente a sus fans con su último post de Instagram. En esta ocasión, nos ha deleitado con un vídeo interpretando una canción a piano y voz.

Concretamente Coming around again, un tema de Carly Simon que ha versionado de forma espectacular. En el vídeo, la observamos sentada al piano con un atuendo sencillo mientras la acarician los rayos del sol. Se la ve con una destreza vocal muy elevada y unas dotes de piano avanzadas.

La música siempre ha estado presente en la vida de la actriz. De hecho, en una entrevista al medio Parade, Catherine afirmó que sueña con ser cantante: "Me encantaría tener una oportunidad en mi vida de ser esa persona en el escenario de un estadio durante un concierto. Sería un cruce entre Carly Simon, Adele y Alicia Keys, simplemente sentada al piano y rockeando".

Visto lo visto en redes, podría hacerlo sin despeinarse, ya que tiene el talento, la voz y las tablas para subirse a un escenario.

Las canciones de Catherine

Poca gente lo sabe, pero la actriz cuenta con más de 200.000 oyentes mensuales en plataformas digitales. La artista ha participado en numerosos musicales y películas de Broadway. Entre ellas destacan Music From The Miramax Motion Picture Chicago en 2001. También canta en el Soundtrack oficial de la película de Tom Cruise Rock of Ages, el tema que versiona es Hit me with your best Shot que acumula más de 11 millones de reproducciones.