Billie Eilish se ve obligada a cancelar su concierto en México por fuertes lluvias

La cantante estadounidense Billie Eilish se vioó obligada a cancelar su concierto en el Foro Sol de Ciudad de México. Dicha cita se debe a la gira "Happier Than Ever, The World Tour".

Una fuerte tormenta sacudió la zona oriente de la capital mexicana y la organización del evento tuvo que cancelar el espectáculo. El concierto estaba preparado para producirse a las 20:30 horas, pero el fuerte granizo lo impidió. En redes sociales circularon muchos videos desde el recinto en que se veía a miles de personas buscando refugio y tratando de huir de las fuertes precipitaciones.

Se canceló el show de Billie Eilish!!!! REPITO!!! SE CANCELÓ!!!



Ella salió a dar la cara y decir que cantara 5 canciones acústicas.



Y el boleto? El reembolso???



EL FORO SOL LLENO Y LO CANCELÓ POR SU SEGURIDAD!!!! pic.twitter.com/EM8clIjRuY — E R I C K G I L (@erickgil_c) March 30, 2023

Los promotores del show trataron de posponer el espectáculo 75 minutos, lamentablemente, las condiciones climáticas no mejoraron y no hubo más remedio que anunciar por megafonía que Billie Eilish no actuaría esa noche.

La artista trató de poner todo de su parte para llevar a cabo su actuación, pero, por motivos lógicos de seguridad, se lo impidieron. Como último recurso y en muestra de agradecimiento, la de Bad Guy deleitó a sus fans con un par de actuaciones en acústico para tratar de satisfacer y agradecer a los asistentes el esfuerzo por estar ahí.

Tras cantar los cinco temas en versión acústica, la organización le cedió un micrófono y pudo charlar con las 50 mil personas que se congregaron en el recinto mexicano. Finalmente, aseguró que haría todo lo posible por volver a tocar en Ciudad de México. También comunicó que todas las personas que habían comprado la entrada para ese evento tendrían acceso a la próxima fecha.