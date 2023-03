Rosalía tiene claro qué artista ha lanzado un “discazo” y todos piden una colaboración

Después de estrenar el EP RR junto a Rauw Alejandro, Rosalía ha demostrado que tiene una gran debilidad además de la música (y la mayonesa). Su chico le tiene el corazón completamente robado y de manera completamente recíproca. Así lo han dejado saber también en su última entrevista con la revista Billboard, en la que además han compartido su sesión de fotos más sensual y romántica.

Decir que la música es otra gran debilidad de la catalana es una verdad. Y es que llega tan lejos que sigue formándose diariamente para explorar en ella y en todas las vertientes que ofrece. Por ello, para Rosalía es fundamental nutrirse de los trabajos de otros artistas para así encontrar nuevas inspiraciones y formas de hacer música.

La que parece haberla conquistado con su talento es Lana del Rey. En concreto, su último álbum Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd se ha convertido en la nueva banda sonora favorita de nuestra protagonista. "Discazo", dice Rosalía en sus redes sociales, compartiendo una captura de pantalla del tracklist del disco en Spotify.

DISCAZO pic.twitter.com/HaYGeWBHvT — R O S A L Í A (@rosalia) March 30, 2023

Como era de esperar, sus palabras no han pasado desapercibidas y han revolucionado a todos aquellos que comparten gusto musical con la Motomami. Muchos de ellos han suplicado que entablen una conversación para colaborar juntas y unir así sus respectivas voces en un tema. "Esto es maravilloso", "Hagan colab" y "Tú sí que sabes" son algunos de los comentarios que pueden leerse.

Como mencionamos en líneas anteriores, Rosalía está volcada al cien por cien en sus conciertos y en la promoción del trabajo en conjunto con su chico Rauw. Ambos han llenado de ternura y mucho amor las listas de éxitos con tres canciones que demuestran que entre ellos hay pura química dentro y fuera del estudio. De hecho, su tema Beso es ya un himno para los más románticos.

Y tú, ¿cuántas veces has escuchado RR? ¿Cuál de todas es tu canción favorita? ¿Te gustaría que Rosalía y Lana se reuniesen en el estudio de grabación para hacer realidad el deseo de sus millones de fans? Seguro que sería todo un éxito.