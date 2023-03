Anitta tiene algo que decirle a su yo del pasado: “Ahora puedo ver lo que esa niña veía”

A estas alturas, pocas personas en el mundo no conocen a Anitta. La estrella brasileña se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la industria musical gracias a temazos como Envolver, Downtown o La Loto.

A estas alturas, uno puede llegar a pensar que Anitta es una mujer de sueños cumplidos. ¡Y en parte tiene razón! La artista ha alcanzado la cima de la música antes de cumplir los treinta. Un logro que pocas personas pueden decir.

Este jueves, 30 de marzo, Anitta ha entrado en su nueva década. Lo ha hecho contenta, recordando todo lo que ha conseguido y mirando hacia atrás. Este ataque de nostalgia lo ha dejado escrito en un precioso post de Instagram. "El 30 de marzo de 1993 nací. Si alguien me hubiera dicho hace 10 años lo que iba a hacer con mi vida hasta cumplir los 30, jamás hubiera creído que fuera humanamente posible", ha empezado escribiendo,

Anitta habla con la niña que fue

En el post podemos ver varias fotos de Anitta de niña. Vemos lo sonriente que estaba siempre, con los ojos bien abiertos y los dientes blancos. Mirando a cámara, vemos la niña que un día se convirtiría en una gran estrella:

"Pero no esta niña de estas fotos. Cuando tenía esa edad le decía a mi familia todos los días: 'Voy a hacer historia'. Sólo ahora, al cumplir los 30, puedo ver exactamente lo que esta niña podía ver. Puedo hacer TODO lo que quiera. Tengo el poder de hacer que ocurra cualquier cosa que quiera en mi vida. Y quiero darme las gracias por ser tan fuerte, positiva y creativa para superar la gran cantidad de pesados retos que la vida me ha puesto delante. Soy jodida, me quiero. Feliz cumpleaños a mí".

Sin duda, Anitta ha hecho historia y puede estar muy orgullosa de la mujer en la que se ha convertido. ¡Nos alegramos por ella!