Aitana rompe con su inocencia en ‘Los Ángeles’ y explora su sexualidad besándose con chicos y chicas

“The old Aitana can't come to the phone right now. Why? Oh, 'cause she's dead”, Los Ángeles de Aitana podría empezar con esta mítica frase de Look What You Made Me Do de Taylor Swift. Y es que poco queda de aquella adolescente que conocimos comiendo san Jacobos en la academia de Operación Triunfo.

Aitana ha dado un giro de 180 grados a su carrera. No solo en el sonido, donde apuesta por el house, también con su imagen. La cantante deja claro que ya no es esa chica de al lado, la spanish sweetheart (como diría Samantha Hudson), cuyos videoclips puedes ver tranquilamente en el sofá de casa con tus padres.

Aitana va más allá y se convierte en el ángel que peca, como ella misma dice en la canción: no es esa niña buena e inocente que la sociedad pensaba, sino una mujer adulta que toma las riendas de su carrera y que disfruta de su sexualidad.

Con Los Ángeles, Aitana ha sorprendido a sus seguidores y seguidoras, sobre todo a los más jóvenes. Si Miley Cyrus rompió con su era Disney de la mano de Can’t Be Tamed en 2010, Aitana lo ha hecho con este vídeo. ¡Y no es para menos!

De hecho, la cantante aparece luciendo un radical cambio de look: cortando su famosa larga melena y dejándosela con un estilo bob. Un corte que, aunque sea una peluca, es toda una declaración de intenciones. El pelo corto siempre se ha asociado a las mujeres independientes, a las femme fatale y a las antagonistas: Aitana quiere dejar claro desde el primer momento que esta etapa es la más rebelde de su carrera.

Aitana se marca su propio Euphoria en Los Ángeles

Dirigido por Vampire, Aitana se ha marcado su propia fiesta al más puro estilo Euphoria, la famosa serie de HBO. La cantante llega a un club nocturno llena de jóvenes atractivos. Todos están bailando a su alrededor.

Es entonces cuando todos empiezan a besarse. Todos con todos, sin distinción. Aitana, en el centro de la pista, forma parte de esta fiesta del beso. De este modo, vemos a la cantante liándose con chicos y chicas, rompiendo de lleno con su era más inocente.

Los Ángeles no es solo la presentación musical de Alpha (aunque Formentera y En el coche también van a estar), es el inicio de una nueva era visual donde todo puede ocurrir.

Si vimos a Britney pasar de aquel Baby One More Time a Toxic o a Justin Bieber apartar su Baby por What Do You Mean, ahora es Aitana quien empieza su era más madura a golpe de house. Qué suerte vivir en el mismo espacio temporal que ella para poder ser testigos de la evolución de una de las estrellas pop más importantes de la historia de nuestro país-.