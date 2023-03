El Kun Agüero tranquiliza a sus seguidores después de sufrir una arritmia en directo

Sergio Kun Agüero se encuentra perfectamente. El exfutbolista profesional y uno de los presidentes más populares de la ligua Kings League auspiciada por Gerard Piqué ha lanzado un comunicado en formato vídeo en las redes sociales para tranquilizar a sus fans y asegurarles que su estado de salud es excepcional después de que estos se llevasen un gran susto al verle creyendo sufrir una arritmia en directo durante la madrugada del pasado jueves 30 de marzo.

El Kun ha dado pocos detalles sobre lo que le dijo el médico con el que contactó cuando todavía estaba haciendo steraming en directo desde su canal de Twitch junto a su amigo y compañero en la Kings League Ibai Llanos pero ha sostenido que lo que sucedió fue "una boludez".

"Ya está todo bien. Los médicos me dijeron que está todo bien y que no hay ningún problema, así que quédense tranquilos que todavía sigo acá", ha sostenido el presidente de Kunisports para tranquilar a sus fans. Y es que estos, desde que vieron cómo el Kun se llevaba la mano al pecho creyendo que algo iba mal con su corazón, un órgano delicado para él desde que el pasado 2021 le detectaron unos problemas tan graves como para apartarlo del fútbol profesional definitivamente, no dejaban de preguntarle cómo se encontraba y de demandar una aparición en las redes sociales.

El susto del Kun

Aunque todo ha quedado en nada, la realidad es que tanto Ibai Llanos como los fans del Kun Agüero se llevaron un gran susto al verle sentir algo raro en su cuerpo durante un directo que ambos streamers estaban haciendo desde el set que Ibai Llanos tiene instalado en su casa de Barcelona.

Mientras charlaban de temas varios, el exfutbolista se llevó la mano al pecho y se quedó en silencio durante unos segundos, provocando que Ibai y el público se quedasen también sin palabras durante unos instantes. Después, el Kun aseguró que había sentido algo raro en el pecho que creía que era una mini-arritmia y, después de durar sobre cómo proceder durante unos minutos, ambos streamers decidieron ponerse en contacto con el cardiólogo del deportista en Argentina y cortar el directo para esperar, en privado, una respuesta que, a juzgar por lo que ha explicado posteriormente Sergio, llegó cargada de buenas noticias.