Azul y lila, los colores de eyeliners que arrasan esta primavera

¿A quién no le gusta presumir de una mirada de infarto? Seguramente con la llegada de la primavera estés pensando en apostar por colores vivos, no solo en las prendas de ropa, sino también en el maquillaje. Son muchos los que a medida que el buen tiempo empieza a instalarse, deciden dar un giro a su look huyendo del clásico eyeliner negro y apostando por colores más alegres.

Es cierto que lo sencillo siempre triunfa, pero la euforia por las prendas de color y, por ende, de los delineadores de colores han desatado un verdadero estupor. Y es que el efecto óptico es tan increíble que pocas se pueden resistir a usar los delineadores de colores.

Con diferentes acabados, ya sea en brillo o mate y en diferentes formatos, ya sea rotulador o pincel, estos delineadores de colores son una buena opción para potenciar no solo tu mirada, sino tus looks. Marrón, lila, amarillo, azul eléctrico, turquesa... ¡Tú eliges! Es más, puedes llevarlo sin nada más o combinarlos con el clásico delineador negro que potenciará aún más tu mirada.

Azul

Si eres de las que se atreve con todo, entonces atrévete a aplicarte el delineador azul, que dará vida a tus ojos y disimulará todas tus imperfecciones. Existen diversas tonalidades, pero el azul eléctrico y el azul cielo son los colores que más adeptas han generado. De hecho, puedes complementarlo con otras sombras del mismo color que brinden un acabado más espectacular si cabe.

Una chica pintándose el eyeliner azul. / Getty

Lila

Otro de los colores vivos que ha generado verdadera sorpresa es el lila. Se trata de un color fresco y alegre que conseguirá que tu mirada se vea mucho más amplia, independientemente de tu tipo de párpado. Por lo que es la elección perfecta si lo quieres es innovar y triunfar en una ocasión especial.

Marrón

El marrón es la mejor opción si eres de las que te cuesta deshacerte del negro, ya que es mucho más suave dentro de la gama de oscuros. Además, sobra decir que l color es elegante y sofisticado y que ayuda a matizar las líneas de expresión. Es perfecto para un maquillaje de día, ya que el resultado es de lo más natural.

Amarillo

Pese a que el delineador amarillo ya fue tendencia hace unos años, ahora vuelve a serlo. Y no es para menos, es un tipo de color luminoso y que sienta genial con cualquier look. Además, se puede combinar con sombras en tonos flúor que potencien aún más el maquillaje de ojos.

Y tú ¿con qué opción te quedas?