Rubén Ramos, estilista de influencers, nos avanza las tendencias de peluquería y maquillaje para este 2022

Rubén Ramos es uno de esos estilistas que tienen una gran clientela entre los tiktokers e influencers del momento y entre cantantes como Hugo Cobo y Eva B. En alguna ocasión nos ha comentado el trabajo que ha hecho con ellos, pero en esta ocasión, hemos querido recurrir a él para que nos avance las tendencias en maquillaje y peluquería para este 2022.

Aunque él nos ha explicado en alguna ocasión que es de los que prefiere sentarse primero a hablar con la persona que se pone en sus manos para intentar averiguar qué es lo mejor para él por el tipo de vida que lleva, es consciente de lo que se lleva más o menos en cada momento.

Si empezamos por las pistas para nuestros cortes de pelo, él tiene claro que “volvemos a los ‘90s, bastante, en cuanto a pelo, hacia los 2000. La estética glam, el volumen en el pelo, los cortes más escalados, aunque no llegamos al nivel de escalado de los ‘80s, por lo menos no en un público mainstream, sí que vienen los escalados potentes”.

Pero matiza, para que nadie se lleve a confusión, porque no hay que quedarse en el pasado, sino traerlo al presente para hacer algo nuevo. Así que vuelve ese escalado “pero no en la forma de peinados clásico escalados sino en el walk cut que viene mucho y es lo más exagerado que vamos a ver. Viene comiéndole terreno al mullet que está cogiendo una forma parecida a la del walk cut y no a lo que teníamos visto que es con los lados rapados”.

En cuestión de maquillaje

Si nos pasamos al tema de tener claro con qué maquillaje acertar en esta temporada, volvemos al pasado. “En cuanto a los maquillajes, los 2000. Viene un concepto de maquillajes, sobre todo para chicas, de un tipo de chica muy natural que se maquilla para verse bien y para comunicar estilo, pero no para verse transformada”, asegura.

“El maquillaje tipo Kardashian se va y la propuesta de Selena Gómez de un maquillaje muy editorial, muy no make up, la piel muy glowy, pierde fuerza porque es un maquillaje muy editorial difícil de meter en casa”, asegura sobre las tendencias que se empiezan a dejar atrás.

“Vamos a un punto medio en el que se van a utilizar coberturas medias, una piel para no marcar las imperfecciones y creativamente, en cuanto a párpados, eyeliners de colorines, eyeliners gráficos, glitters por todo el párpado, no sólo por el párpado móvil. Y pierden las extensiones de pestañas, las pestañas tan potentes, tan Kardashian, bajan mucho. Una máscara de pestaña con efecto potente pero que no sea postiza, sino que sea pestaña natural”, asegura sobre esa tendencia hacia la naturalidad, pero con un guiño a la fantasía.

Pues a tomar nota, que más claro no lo ha podido dejar.