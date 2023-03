David Guetta, Snoop Dogg y Dolly Parton, invitados de ‘Bebe’, el disco de Bebe Rexha

Bebe Rexha ha desvelado una de las pocas incógnitas que quedaban en torno a su nuevo proyecto discográfico. Desde hace algunas semanas la intérprete ha ido desvelando con cuentagotas toda la información relacionada con esta aventura musical en la que David Guetta, Snoop Dogg y Dolly Parton serán los artistas invitados (o colaboradores).

La intérprete ha desvelado las 12 canciones de su disco Bebe que verá la luz el próximo 28 de abril. La propia artista se ha encargado de toda la producción ejecutiva de esta docena de nuevas canciones entre las que figuran I'm good (Blue), su más reciente éxito junto al dj francés David Guetta, Seasons con Dolly Parton o Satellite junto a Snoop Dogg.

La estadounidense ha apostado firmemente por los sonidos electrónicos y la música disco algo que se percibe no solo en sus canciones sino también en su estética. Peinados de los 70 y los 80, looks de otra época y mucho brilli-brilli tanto en las portadas de sus singles, Heart what it wants, como en la de su elepé que apuesta por el rosa palo.

Por ahora no se ha confirmado el remix que Bebe Rexha anunció hace algunas semanas que iba a realizar junto a Stevie Nicks. Heart what it wants remix ya está confirmada aunque de momento no tiene fecha de lanzamiento ni aparece en la edición estándar del elepé.

"Llamamos a su equipo y le dijimos que teníamos una canción, y está muy inspirada en Fleetwood Mac y Stevie. Ella lo escuchó y le encantó. Todavía estamos trabajando en el remix, ¡pero esperamos que salga pronto!" confirmó Bebe Rexha a the Daily Star sobre su futuro remix junto a la mítica líder de Fleetwood Mac.

Hasta ahora la cantante estadounidense ha publicado dos de las 12 canciones que ha creado para su nuevo trabajo discográfico y este mismo viernes ha editado la tercera tarjeta de presentación del mismo, Call on me, en la que sigue disfrutando con una nueva etapa sonora y estética que está dando m ucho que hablar.

Este es el listado de canciones de Bebe de Bebe Rexha