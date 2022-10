La sorprendente razón por la que el nuevo disco de Bebe Rexha se ha retrasado

Hace poco más de un año y medio que Bebe Rexha puso a la venta el que por entonces era su segundo álbum de estudio: Better mistakes. La solista no ha parado de promocionarlo, de presentarlo en directo e incluso de colaborar con otros artistas en otras canciones. Pero cuando parecía que iba a dar carpetazo a esta etapa con un nuevo proyecto musical, algo se interpuso en su camino y le obligó a modificar todos sus planes.

Porque lo que la artista no esperaba era cosechar un éxito tan gigantesco como I'm good (Blue) tema en el que colabora con David Guetta. La nueva versión del éxito de Eiffel 65 está siendo un boom a nivel mundial y las listas de venta de medio planeta no han podido resistirse. Si en su momento todo parecía triste y nada era divertido salvo la música ahora de la mano de la artista neoyorquina y del dj francés, todo es de color de rosa, valga la contrariedad.

I’m Good (Blue) es la última canción de Bebe Rexha y cuenta con la producción de David Guetta. De momento ninguno de los dos ha confirmado si esta canción formará parte de un proyecto más ambicioso pero ahora que sabemos que la intérprete tiene nuevo material esperando para ver la luz, no cabe duda de que este hit podría formar parte de él.

Para no solapar su nueva canción con este hit, la estadounidense ha decidido esperar hasta 2023: "No voy a mentir: 'I'm Good' ha cambiado todos mis planes. Estoy tratando de dejar que 'I'm Good' tenga su momento. Pero lo único realmente bueno de mi proyecto es que tiene elementos de baile. Tiene elementos de rock y de baile. Está inspirado en una de mis artistas femeninas favoritas de todos los tiempos".

Las palabras de Bebe Rexha a PopShop Podcast nos ponen sobre la pista de un álbum que podría tener claras referencias a Gwen Stefani, si hacemos caso a las pistas que nos ha dejado la cantante. Aunque siempre puede sorprendernos con otra gran artista y leyenda mundial musical.

"Realmente pasé mucho tiempo estudiando este período de tiempo y lo que decía esta artista y cómo lo decía. Y luego, cómo lo dijo cuando estaba con su banda y sola, y realmente quiero asegurarme de que sea un proyecto de artista real. Creo que fue una evolución natural. Me encanta la música rock, y me encanta la música dance. Yo estaba como: '¿Cómo puedo evolucionar naturalmente?', Porque ya no soy una niña. Soy una mujer adulta, así que esto se sintió como un gran crecimiento natural para mí" dijo la solista.