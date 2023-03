Aitana anuncia la edición limitada del merchandising de Alpha House

La superestrella Aitana ha vuelto a sorprendernos con Alpha. Una nueva etapa en la carrera de la artista, en la cual se olvida de aquella niña de OT y muestra su lado más maduro. En este proyecto, deja atrás las influencias del pasado para deleitarnos con un sonido mucho más moderno.

Todo esto lo hemos podido observar en el último adelanto, Los Ángeles. Un tema house, un género de música electrónica atípico hasta la fecha en el registro de Aitana. Además, el tema viene acompañado de un videoclip que ha dado mucho que hablar. En él, observamos a la artista besándose con chicos y chicas. Un videoclip que concuerda perfectamente con la canción y trata de reflejar el afán de querer pasarlo bien.

Merchandising de Edición Limitada

aitana te hace una canción, una serie, la cena y ahora dj wow

pic.twitter.com/GO5y1Qa0k7 — paula 🌸 (@pauulaagarciaa) March 30, 2023

Los fans están de suerte, ya que esto no es todo. Además del contenido audiovisual que nos está ofreciendo la de 11 razones, también ha anunciado que Alpha House tendrá una línea de Merchandising oficial.

El movimiento Alpha House cuenta con dos camisetas edición limitada. Una en color blanco y otra negra. Por delante, observamos el logo bordado de Alpha y por detrás, aparecen una serie de frases en inglés reivindicadoras como "No one can stop our movement" con una serigrafía que simula la escritura a mano. En el caso de la camiseta blanca, el logo y las frases vienen en color rosa y en la camiseta negra en color azul turquesa.

Según Aitana, esta ropa es "la prenda que refleja los valores y propósito de una generación sedienta de cambio". También afirma que sirve como "Statement con el que identificarse como parte de la αlpha community".

Con estas camisetas podrás apoyar a la artista incondicionalmente vayas donde vayas. Y a ti, ¿qué color te gusta más?