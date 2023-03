Vicco nos hace volar hasta Marte con el lanzamiento de 'Me muero x ti'

No sabemos si ya has podido dejar de bailar Nochentera, la canción con la que Vicco se presentaba al Benidorm Fest este 2023 y que se ha convertido en un auténtico éxito en España (acumulando más de 22 millones de reproducciones y rozando casi cuatro meses después de su lanzamiento las 400.000 escuchas diarias), pero la cantante catalana lanzaba esta medianoche Me muero x ti, una canción en la que confiesa sus sentimientos por otra persona al mismo tiempo que inicia la presentación del proyecto musical en el que ha trabajado durante los últimos meses.

Y es que la catalana parece dejar atrás la noche de fiesta de Nochentera (la pista de baile es un espacio donde todo es posible: bailar con tu crush, disfrutar de la música y los mojitos de menta) para coger el toro por los cuernos, sentar a esa persona de la que estás enamorada en el sofá y confesar: "oye, me gustas. Quiero ver hasta donde puede llegar esto".

"Cuéntame dónde estás, tengo tu carita en la mente y no se va. No paro de pensar en la noche en tu coche y las copas de más. Si tú supieras todo lo que quiero, todo lo que siento por ti. Si tu supieras que quiero conocerte y ver a dónde va" son las frases que podemos escuchar en la primera estrofa de la canción antes de la llegada del estribillo, mientras en la pantalla vemos a la artista dirigir estas palabras hacia la figura de un astronauta que en ningún momento se quita el casco.

Vicco está dispuesta a coger un vuelo a Marte para irse con su crush de viaje mientras las baterías, los sintetizadores y la melodía de la canción hacen que este tema se cuele poco a poco en nuestras cabezas para no salir de ahí.

Y es que esta canción tiene un hueco especial en el corazón de la cantante por lo que ha supuesto en su trayectoria: "Me muero x ti es la primera canción que compuse para esta nueva etapa, con este tema conseguí desbloquear mi inspiración en cuanto a mi música. Después de muchos años componiendo para otr@s me había olvidado un poco de mi esencia. Me muero x ti habla de amor, que es algo que vais a ver mucho en mi música. Me vais a conocer más como artista y como persona. Estoy feliz de que por fin después de un año y medio todo esto vea la luz, esta nueva era se viene muy fuerte" escribía hace unos días a través de sus redes sociales, dando paso a una etapa musical completamente nueva que estamos seguros que no dejará indiferente a nadie.

Para la producción del tema ha visitado el estudio de Andrés Goiburu, que ya ha trabajado con artistas de la talla de Marc Seguí o Marina Reche. Vicco ya nos conquistó con Nochentera y Me muero x ti ha llegado pisando fuerte, dándole la oportunidad de consagrarse como una de las artistas del panorama nacional a la que no podemos perderle la pista. Nosotros ya estamos preparados para todo lo que está por venir.