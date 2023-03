Marc Seguí lanza 'Al menos ahora', el tercer single de 'AAAAAA'

No ha pasado ni un mes desde que Marc Seguí nos presentase el segundo single de su nuevo disco, AAAAAA (que coincide con el título del proyecto) y el cantante balear ha decidido regalarnos una nueva canción de este álbum que verá la luz el próximo 28 de abril: Al menos ahora.

"Solo necesitaba gritar. Las cosas como son. Llevaba tiempo queriendo desahogarme. Quiero hablar de manera directa con vosotros, la verdad es que estos años han sido difíciles. He cometido errores. He vuelto a cometer errores. Me he martirizado por cometerlos. Y con el tiempo me he dado cuenta de algo obvio, pero que dentro de esa burbuja cuesta ver, y es que cometer errores es lo que nos hace evolucionar como personas" comentaba hace algunas semanas a través de una publicación de Instagram donde avanzaba la portada y el tracklist del disco.

Y es que en esta etapa tan oscura para el cantante, que atraviesa metafórica y figuradamente su propio infierno personal, la necesidad de gritar se ve reflejada en una producción mucho más dura y agresiva, con predominio de las guitarras eléctricas que hacen nos hacen abandonar la imagen más indie-pop que teníamos del artista.

En el caso de Al menos ahora, Marc Seguí repite la imagen de los cuernos en la cabeza (que ya se han convertido en todo un leitmotiv en este álbum), el fuego y los paisajes desérticos para hablarnos con cierto resentimiento de una relación acabada pero para la que todavía quedan reproches.

"Yo que creí que pasaría la vida junto a ti, tonto de mí, monté una peli desde que te vi, nada fue así", "de comerte la boca no se podía vivir y en tu boca morí", " a base de palo aprendí" o "me lo pagaste con mentiras como catedral por dar la cara por tu cruz" son algunos de los versos que podemos encontrar a lo largo de este tema, que llega a su punto más alto durante el puente, cuando repite una y otra vez "nunca eran cosas buenas".

Al menos ahora se une así a Plaza en el cielo y AAAAAA como los singles de un proyecto con seis canciones donde la música se ha convertido en una auténtica terapia para salir del pozo en el que estaba. Unos temas que espera que también puedan ayudar a sus seguidores: "Espero que si alguien se siente igual que yo estas canciones le ayuden tanto como a mí" escribía el cantante.

A falta de un mes para que todo el disco vea la luz, Marc Seguí ha demostrado con creces saber reinventarse y utilizar sus vivencias personales para crear arte con mayúsculas. El 28 de abril AAAAAA llegará a nuestras manos para conocer esta nueva etapa al completo. Y nos morimos de ganas.