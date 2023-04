Un mes y medio después, Hiba Abouk reaparece en redes con un claro mensaje

Apenas hace unos días, Hiba Abouk rompía su silencio para confirmar que su divorcio con Achraf Hakimi estaba en proceso. Desde que el pasado mes de febrero se hiciese pública la noticia de que la Fiscalía de la ciudad francesa de Nanterre había abierto una investigación contra el futbolista, la actriz había decidido no pronunciarse hasta que se calmasen las aguas. Hasta que el pasado 27 de marzo, por fin, decidía dar el paso con el único objetivo de retomar sus compromisos laborales y su vida personal.

"Hoy me siento en el deber de hacer público este comunicado para manifestar mi estado de ánimo y aclarar en primera persona las informaciones erróneas que circulan", escribía en el comunicado en el que aseguraba que su matrimonio estaba roto desde antes de la acusación.

Para justificar que su relación había llegado a su fin con el jugador del Paris Saint Germain, explicaba que "después de tomar la decisión de separarnos legalmente y dejar de convivir, a la espera de los trámites de divorcio, quien iba a imaginar que demás de enfrentarme al consabido dolor que acarrea una separación y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto familia al que me había entregado en cuerpo y alma, tendría que enfrentarme a esta ignominia".

Reaparece en redes

Ahora que parece que se ha quitado un peso de encima, Hiba Abouk ha reaparecido en Instagram para agradecer todo el apoyo que está recibiendo en estos momentos que no están siendo fáciles para ella, como tampoco lo serían para nadie.

La intérprete de El Príncipe ha compartido un instantánea en el que se está haciendo un selfie y aparece tirando un beso a cámara: "Este selfie para mandaros un beso enorme a todos aquellos que me dais tanto amor y me demostráis vuestro apoyo. ¡GRACIAS!", escribía. Unas palabras llenas de cariño a la que no ha faltado el mensaje lleno de intenciones. Así, Hiba ha incluido un hashtag en el que avisaba que había vuelto: "Im back", se lee.

No han tardado en llegar los aplausos y los comentarios a redes. Entre ellos, los de María Pedraza, la ¿exnovia? de su compañero de batallas, Álex González: "Estás preciosa", aseguraba. También ha sido Paula Echevarría quien ha manifestado que lo hace "más guapa que nunca".