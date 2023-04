Lola Índigo deja fuera de su gira ‘El Dragón’ una de sus icónicas canciones

El Dragón de Lola Índigo está a punto de salir del cascarón. No queda nada para que su tercer álbum de estudio salga a la luz: el próximo 14 de abril arrancará esta nueva era musical de la granadina junto a su fiel cuerpo de baile y, además, coincidirá con LOS40 Primavera Pop, donde se subirá al escenario y quien sabe si nos sorprenderá con alguno de sus nuevos exitazos.

Como anunciaba hace una semana la propia Mimi, durante los primeros días de abril, concretamente hasta el 11, irá desvelando un trocito de todas las canciones que componen este nuevo disco. La primera de ellas es An1mal, un tema a la que se ha enfrentado a su mayor competencia, su otro yo.

Quedan apenas 12 días para que podamos escuchar este nuevo trabajo y todavía hay muchas incógnitas sin resolver. ¿La más importante? El listado de canciones que lo compondrán. Mimi ya ha explicado que en este álbum habrá sencillos que ya sonaron hace tres años en algún concierto, pero que después no ha vuelto a mencionar. Sin embargo, la que no tenemos dudas que sonará es su nueva colaboración con Emilia, aunque no tenga fecha de lanzamiento todavía.

"Fue el primer tema que hice con Big One. Fue la primera vez que vine a Argentina y fue la primera sesión que tuve. Y aparecieron Emi, el Duko y FMK, así que solo voy a decir que es un temón porque ya con los créditos que hay en el tema solo puede ser un temón", explicaba.

La canción que no estará

Hay una canción que ya podemos tachar de la lista de posibles temas que sonarán durante su gira y así lo ha anunciado la propia Lola Índigo en su último show: "Esta sí que es la última vez que la canto", decía la artista ante uno de sus mayores hits.

• @lolaindigomusic comfirma que Lola Bunny no estará presente en la gira de El Dragón!! pic.twitter.com/ZXB49WuNys — Lola Indigo Data 📈 (@LolaData) April 2, 2023

Se trata, ni más ni menos que de Lola Bunny, el temazo que vio la luz en 2019 de la mano de Don Patricio. Ambos pasaron de contar lunares a pedir que su compañero de canción sea Bugs Bunny, pero parece que ha llegado el momento de decirle adiós. La intérprete se dejaba el alma en el escenario ante esa última vez y la reacción de sus fans no ha sido otra que pedirle que no deje de cantarla.