Joaquín Cortés, hospitalizado de urgencia

Joaquín Cortés se encuentra hospitalizado tras haber sufrido un desvanecimiento mientras estaba jugando con sus hijos en el parque. El artista ha querido comunicar esta situación a sus fans mediante una foto de Instagram,en la cual aparece tumbado en la cama de un hospital.

El bailarín afirma que llevaba un tiempo encontrándose mal: "Hace semanas que empecé a estar bastante malo, tenía tos de pecho, cansancio, dolor de cabeza... Aun así, estuve ensayando sin descanso semanas... y pude bailar en Madrid y en Barcelona" ha confirmado a través del post. Además, según ha desvelado el propio bailarín que afirma que llegó a urgencias "con muy poca saturación de oxígeno en sangre".

Estas molestias comenzaron a pasarle factura después de los ensayos para tocar en el Teatro Real y en el Teatro del Liceu de Barcelona, durante estas fechas empezó a sufrir tos de pecho, cansancio y dolor de cabeza.

También ha aprovechado para comentar una situación muy peligrosa que vivió junto a su pareja mientras conducía: se desvaneció y su acompañante tuvo que sujetar el volante en plena carretera. Por suerte todo quedó en un susto; "De pronto no veía nada. Moni cogió el volante en mitad de una curva, menos mal. Fueron momentos de angustia, pero solo duraron segundos, minutos", escribe Cortés en sus redes.

En la foto que ha difundido en redes sociales observamos a Joaquín en una cama de hospital con vías en la muñeca izquierda mientras con la mano derecha levanta el pulgar afirmando que se encuentra estable. A pesar de estar mejor, desde su ingreso en urgencias, le están haciendo pruebas de cardiología, neurología y neumología.

Por último, ha aprovechado para agradecer la labor de los médicos por su ayuda durante estos momentos difíciles. "Agradezco a cada profesional de cada especialidad que esté indagando para saber el origen de los síncopes. Lamentablemente, debido a razones obvias de salud, Joaquín Cortés tendrá que posponer sus próximas actuaciones. El bailarín ha pedido disculpas a su público de San Sebastián, donde tenía previsto actuar la noche del domingo. Sin embargo, la actuación tuvo que ser suspendida. El coreógrafo se alivia y trata de ver el lado positivo afirmando que: "solo me da esperanza pensar que si he bailado así de salvaje sin apenas oxígeno en sangre y con alguna infección en los pulmones... cómo bailaré cuando me recupere". Aun así, para él, lo más complicado es estar lejos de sus hijos y llevar días sin verlos.

Desde LOS40, queremos desearle una pronta recuperación y que todo se quede en un susto.