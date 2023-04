Adara Molinero y Katerina Safarova: Gran pelea en ‘Supervivientes’ con fuertes acusaciones de ambas

En Playa Royale las cosas no están muy en armonía. Parece que Adara Molinero y Asraf Beno se han convertido en los apartados de su grupo que no los soporta. Todos les hacen el vacío y las peleas entre ellos son constantes. Las de Asraf y Manuel Cortés ya han dado mucho que hablar, pero es que la de Adara con Katerina Safarova, no ha dejado a nadie indiferente y su último enfrentamiento ha sido uno de los más fuertes en lo que llevamos de edición de Supervivientes este año.

Todo empezó cuando estaban recogiendo leña en la montaña. Hubo un momento en el que Adara pidió que pararan de lanzar troncos porque iba a bajar, pero la rusa pareció no hacerle caso. “Cuidado que me vais a dar, cuidado”, les insistía Adara, “Katerina, me vas a dar, te lo estoy avisando. Como me des con un tronco me voy a enfadar mucho”. Pero como quien oye llover.

“Si tienes miedo de que te dé, siéntate”, le pedía su compañera. “Siéntate tú, eso es lo que te gustaría, que me quedara sentada”, seguía la discusión. “Si me siento yo, no llegaría hasta abajo el tronco”, respondía Katerina.

“Tíralos deslizando, no tirándomelos a la cabeza”, pedía nuevamente Adara. Y cuando Kat seguía en sus treces lanzando los troncos, su rival perdía ya la compostura y comenzaba a chillar volviendo a decir “me vas a dar con un tronco, no me voy a sentar porque tú me lo digas. Como me des con un tronco la vamos a tener muy gorda”.

“¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar?”, preguntaba Kat, “que bajes los troncos es lo único que te he dicho”. “Ya sabemos que eres muy princesita, luego te miras las manitas y te las curas, ¿vale cariño?”, le decía en tono de burla Adara.

Carpeta fake

“No me hace falta hacer la payasa”, respondía. “Tú haces otras gilipolleces. Tumbarte en la esterilla y darte cariñitos, que no se lo cree nadie eso. Atracción cero, es más, atracción fatal. Más tristeza me daría más a mí tener que hacer eso para aguantar eso para estar en un concurso. Una carpeta más fake que tu cara”, le echaba en cara Adara.

“Tú cuando vas a realities y siempre te enganchas con unos y otros, poniendo los cuernos a todo el mundo, pues eso, lo siento mucho, yo no lo hago porque soy una princesita por dentro”, se defendía Katerina.

Pero Adara seguía en lo suyo: “Tenéis menos atracción y menos feeling que esa piedra. Que dais vergüenza ajena”. Entonces Kat hizo referencia a los celos de Adara: “Que te gustaba Manuel y cuando nos juntaron te has puesto celosa. Con tus comentarios me parece eso”. Y empezaron las risas.

“Bastante me daría vergüenza nominar a su hermana y luego estar tumbadita ahí con él, eso es lo que me daría vergüenza. Anda, traidora, que eres una traidora”, le echaba en cara recordando su primera nominación a Alma Bollo.

Y a través de la valla Raquel Arias y Alma cotilleaban atraídas por la gran bronca de la playa vecina.

Las palabras definitivas

“Me das pena con treinta años, un niño y portándose así”, soltaba Katerina para acabar de enfadar a Adara. “Ahora sacando a mi hijo, venga, viva la Pepa”, respondía, “eres muy mala, muy mala sacando a mi hijo”. “No sé qué ejemplo quieres dar a tu familia”, insistía la ex gimnasta. Y ahí acababa la bronca porque Adara se retiraba.

Y teniendo en cuenta lo activos que son los adaristas, la mayoría de los comentarios en redes sociales han ido en su defensa. Hasta Bosco ha declarado esta semana que Adara le gusta desde que la vio: "Me parece atómica".

Veremos cómo evoluciona esta relación en Playa Royale, porque la cosa pinta mal.