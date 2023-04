Culebrón de Ginés Corregüela: Se reencuentra con su ex mujer en ‘Supervivientes’ ante la mirad de Yaiza

Han comenzado las visitas en Supervivientes y la primera la ha recibido Ginés Corregüela, y, además, por partida doble. Su ex mujer y su hija han volado a Honduras para reencontrarse con él y aclarar el culebrón que hay montado en España con él.

A lo largo de su estancia en Honduras no ha dudado en comentar sus infidelidades y ha hablado de Yaiza, la que le defiende en plató como su pareja oficial, una relación que desconocía su familia. En España es todo un culebrón que incluye una infidelidad de diez años y varias visitas a bares de lucecitas y en Conexión Honduras hemos puesto un poco de luz en todo esto.

Mientras Yaiza estaba en plató, asistía a ese reencuentro familiar. “Mi relación actual con Ginés es nula porque no le he visto antes de irse al programa. Yo me vía y hablaba con él, nos llevábamos bien, pero no lo sé ahora mismo. Hasta el día de hoy es el padre de mi hija y ya está”, confesaba Isabel, la ex mujer del rey del bocadillo nada más conectar con Ion Aramendi.

“Se despidió de mí con una nota y un mensaje al móvil. En la primera nota me decía que le perdonara, que lo estaba haciendo mal, que lo hubiera dado todo por mí, lo que pasa que yo no lo perdoné. Y ya cuando estaba en Madrid me puso: ‘Isa, sé que lo que estoy haciendo no está bien, ¿me darías otra oportunidad?’. Eso fue lo último que me dijo”, desveló dejándonos a todos de piedra.

“Principalmente hay algunas cosas que quiero que me aclare. Si tiene una pareja oficial, que me lo diga a la cara porque yo no sabía nada. Me enteré por una conversación esporádica de mi hija por un altavoz y ni siquiera me lo dijo a mí. Yo, por lo que sé, es su compañera en la agencia, era su super amiga, pero de pareja nada. Que me lo aclare, darle ánimos, que las cosas que tenemos que hablar lo haremos fuera y aquí, que haga un buen concurso”, decía sobre sus intenciones en la isla.

Reencuentro familiar

Ginés llegaba a la playa con Laura Madrueño y se encontraba con tres puertas, las de su pasado, su presente y su futuro. Él aseguraba que esperaba encontrarse con su hija o con Yaiza y lo que menos esperaba es encontrarse con Isabel tras la primera puerta.

Nada más verse se abrazaron muy emocionados. “Ella sabe que no lo he hecho bien y hasta el último día le estuve pidiendo perdón y ya lo que ella decida”, le contó al presentador. “Yo tenía muchas ganas de verlo porque no lo veía desde que fue sin despedirse ni nada y yo estaba muy perdida también y según le vi en el Día del Padre creí que le haríamos bien viniendo aquí a darle ánimos”, añadió ella.

Cuando su ex mujer le dijo que se había enterado que tenía pareja oficial, él lo negó. “Cuando rompí con mi mujer, estuvimos comiendo un día, le pregunté si tenía arreglo y me dijo que no. Entonces yo conocí a una muchacha y ahí estábamos conociéndonos y ya está. Yo lo he dicho siempre, yo sé que la he cagado y si ella no me da una oportunidad ella tendrá que hacer su vida y yo la mía”, explicaba.

“Si Isabel me perdona, yo sigo con ella. Nos conocimos con 17 años y yo la he cagado. Le he pedido perdón muchas veces y yo sé que es duro para ella perdonarme porque ella lo ha pasado muy mal, pero si ella me perdona, podemos seguir, y lo mismo que hemos estado 32 años juntos, otros 32 más”, soltaba dejando a todos con la boca abierta.

Laura Madrueño aclaraba que las felicidades que llevaba escritas en su camiseta iban destinadas a Yaiza que era su cumpleaños al día siguiente. “Si tuviera que decidir entre Yaiza e Isabel, me quedaría con Isabel porque son 32 años de matrimonio y eso no se borra en un segundo. Ella está por encima de todo”, dejaba claro por si alguien todavía lo dudaba.

La respuesta de Isabel

Ante la declaración de intenciones de Ginés, quedaba saber la respuesta de su ex mujer. “Cuando salga él y hablemos tranquilamente porque no se puede decidir una cosa aquí tan rápido porque han pasado muchas cosas y tenemos que hablarlo cuando se salga porque no hemos podido hablar antes de que se fuera. Lo único que él tiene que ser fuerte aquí, que sepa que tiene una familia fuera, que le estamos apoyando y que sea fuerte y que vaya a por todas y que termine con esto lo mejor posible. Luego ya habrá tiempo de hablarlo todo”, exponía.

Quedaban dos puertas por abrir. En la del presente estaba su hija que se abrazaba a él también con mucha emoción. Feliz de ver a sus padres reunidos y de poder darle en las narices a Yaiza. Eso sí, la audiencia no parece muy feliz con la reacción de la hija y cada vez va sintiendo menos empatía con Ginés. Son muchos los que piensan que esto no es más que un montaje que han hecho entre todos.

Yaiza, rumbo a Honduras

La tercera puerta tenía un corpóreo de Yaiza que Ginés podía elegir llevarse a la playa o no. Ya en plató Ion Aramendi le daba la oportunidad a la novia oficial de aceptar la propuesta de ir a Honduras a hablar con Ginés.

No se lo pensaba dos veces y se marchaba de plató rumbo al aeropuerto para coger un avión que nos permite ver ese reencuentro el próximo martes no sin antes comentar las palabras de Ginés.

“Eso es lo que dijo, otra cosa es lo que haga”, le decía a Ion cuando le recordaba que había dicho que, puestos a elegir, se quedaba con su ex mujer, “sabemos todos lo que es lo cordial, lo políticamente correcto, sabemos lo que es tener dos hijas detrás para no herir sus sentimientos, sabemos lo que es estar pensando en sus padres y su familia y son un montón de cosas”. Era entonces cuando Ion le pedía que saliera pitando al aeropuerto para que se pueda dar ese encuentro.

Está claro que hay culebrón para rato.