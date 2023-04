Miguel de Hoyos a Marina en ‘La isla de las tentaciones’: “Acabaré con la tensión sexual”

En el último programa de La isla de las tentaciones vimos cómo Manuel abandonaba Villa Paraíso harto de ver cómo Marina, la chica que le gusta, no paraba de tontear con Miguel de Hoyos. Dormía con él, pero en las fiestas se divertía con el otro, y, aunque tiene claro que no es su novio, tampoco creía que debía consentir o aguantar esas faltas de respeto. Así que, tras una fuerte discusión con ella, decidió abandonar.

Marina, por su parte, se agobió mucho con los celos de Manuel y confesó a sus compañeras que sentía que se había metido en otra relación sin haber terminado todavía con la que tenía con Álex con el que llegó a la isla.

El caso es que ahora que Manuel no está en la isla, Miguel de Hoyos tiene más momentos a solas con ella. En uno de esos momentos hemos visto cómo le pedía un masajito en el sofá del salón.

Momento de relax y confesiones

“Sí, venga, me voy a poner la cabeza ahí y me haces cosquillitas” le decía. Algo a lo que ella se negaba en un principio. “Cuídame un poquito”, insistía él que acababa consiguiendo lo que quería.

“Tarde o temprano acabaré con la tensión sexual que hay entre nosotros”, le confesaba a Marina. “¿Eso piensas tú?”, le preguntaba ella. “Seguramente”, respondía él. “Joder, qué creído te lo tienes”, le rebatía ella.

“¿Por qué? Yo te gusto, tú me gustas…”, contestaba él. “Yo lo he dicho, que, si hubieras entrado desde el principio… qué pena, el destino no ha querido”, terminaba diciendo.

“Yo creo que Marina no es sincera, que el que le gusta soy yo, pero como empezó con Manu y tiene una conexión con Manu ya ha dicho, ‘me quedo con Manu y no arriesgo a cambiarme por Miguel’”, aseguraba él al equipo.

“Si hubiera entrado desde el principio todos sabemos que la película tuya no hubieses sido esa. pero bueno”, le decía a Marina. “Las cosas son así”, decía ella. “Y los pollos son asados”, remataba él.

“Está claro que en La isla de las tentaciones todo puede pasar”, reflexionaba él frente a las cámaras. Todavía queda tiempo para que podamos ver un nuevo giro de los acontecimientos.

De momento, Miguel y Álex se encontrarán en la hoguera que veremos este lunes noche.