Lydia reflexiona con las chicas sobre su posible decisión en la hoguera final en ‘La isla de las tentaciones’

Lydia y Manuel forman una de las parejas que todavía no ha caído en la tentación en La isla de las tentaciones, pero andan cerca. Él ha reconocido que le gusta Miriam y han protagonizado un acercamiento que no le ha gustado ni un pelo a su novia. Lo mismos ha ocurrido en la otra dirección y el acercamiento de Lydia con Miguel ha generado alguna duda.

De hecho, rara es la hoguera en la que a Manuel le parece ver un beso entre su novia y su soltero favorito. Este lunes tendrá que reencontrarse con Miguel en la hoguera y ella tendrá que verse las caras con Miriam. Veremos si caen en las provocaciones.

Lo cierto es que ella llegó muy enganchada a su chico y quería demostrarle que podía ser menos dependiente. Él también estaba convencido de que ella era la mujer de su vida. Pero con el paso de los días, las cosas han cambiado entre ellos y más tras su encuentro tras el espejo. A él no le gustaron sus reproches y ella se decepcionó al comprobar que no había captado su mensaje.

Reflexionando

“A mí me ha sorprendido mucho el cambio de actitud de Lydia de la última hoguera porque te he visto como muy firme y sobre todo sorprendida con la actitud de tu novio”, le decía Naomi a Lydia en una charla que han mantenido tranquilamente las cuatro chicas de la villa.

“Yo también estoy super sorprendida porque no me esperaba que me pasara eso con mi novio, vine super enamorada de él, pensaba que iba a ser él en todo momento y le veo rabioso y con rencor haciendo las cosas. Comentarios que ni me imaginaba y sin quererlo eso ha afectado a mi manera de verlo, es muy fuerte”, reconocía Lydia, “hasta que no lo vea no podré decir a ver qué hago, no tengo ni idea”.

“Yo sí creo que estás enamorada de él, pero al final, las actitudes que has visto de él te han ido cambiando la percepción que tenías y pienso que cuando le veas te vas a morir y vas a necesitar que te explique las cosas también, pero creo que tú vas a hacer lo que sientes y si lo que sientes en ese momento, que la explicación que te ha dado no es la correcta, no vas a darle otra oportunidad”, opinaba Marina.

“Yo pienso lo mismo. Espero tener la fortaleza de decir, no, no me has convencido, no tengo ningún miedo de salir de aquí sin ti fuera. Yo creo que la he alcanzado aquí con vosotras y espero que también sin vosotras tenga el valor. Espero no equivocarme”, aseguraba Lydia que parece una chica más fuerte y segura de sí misma que cuando llegó al programa.

Ya queda poco para conocer el desenlace. De momento, parece la única pareja con papeletas para salir junta de esta experiencia.