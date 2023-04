Mago de Oz anuncia que Rafa Blas será el cantane de la banda

Mago de Oz ya está ultimando los detalles de su nueva etapa sobre los escenarios y acaba de anunciar un nuevo fichaje que ha revolucionado a sus fans. Y es que, después de vivir varias jornadas en las que parecía que el rumbo estaba un poco perdido, la banda ha hecho público que el manchego Rafa Blas, quien ya había sustituido a Zeta durante su baja, será finalmente quien se quede con el puesto de vocalista de forma oficial.

"Se abre una nueva etapa en Mägo de Oz y estamos muy ilusionados con el fichaje de Rafa Blas, un cantante con una voz prodigiosa y muy potente", ha indicado el grupo a través de sus redes sociales, confirmando así que el artista que se catapultó a la fama gracias a La Voz, compaginará durante el próximo verano sus compromisos adquiridos anteriormente con Mago de Oz.

Además, la agrupación ha aprovechado la ocasión para confirmar que el madrileño Jorge Salán se queda definitivamente en la banda en sustitución de Manuel Seoane, quien sale de Mago indefinidamente. "Ambos están ya trabajando con nosotros en el que será el nuevo disco de la bruja", han sostenido desde la banda.

El nuevo Mago de Oz se estrenará en México

Según han confirmado sus integrantes, la nueva agrupación de Mago de Oz con Rafa Blas a la cabeza se estrenará el próximo 27 de mayo en el estadio Arena de Ciudad de Mëxico y después pasará por El Salvador y Guatemala antes de aterrizar, ya en junio, en España, donde el primer show que darán será en Los Villares de Salamanca el día 9 de junio.

Después, estarán también en Ruiloba (Cantabria), el 7 de julio y en el Fiestorron de Gran Canaria, donde cantarán el 11 de agosto.

Dispuestos a tocar hasta el final

Los integrantes del actual Mago de Oz han insistido en su comunicado en que, pese a que les hayan dado por muertos muchas veces —se han creado incluso formaciones paralelas—, ellos seguirán tocando mientras tengan fuerzas. "Mientras todavía tengamos música en el alma, nos levnataremos. Confiad en nosotros y en la vieja bruja del norte. We must be over the rainbow", han escrito desde la formación para dar por zanjado su comunicado.