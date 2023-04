El actor Chase Stokes (‘Outer Banks’) y la cantante Kelsea Ballerini, posan en su primera alfombra roja juntos

En enero de 2023 supimos que Chase Stokes y Kelsea Ballerini eran una de las nuevas parejas del año cuando publicaron una foto juntos en el Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Universitario.

El protagonista de Outer Banks y la cantante de country acaban de hacer, casi tres meses después, su primer posado juntos en una alfombra roja y ha sido en los Country Music Awards 2023 en el Moody Center en Austin, Texas.

Ella, además de estar nominada en la categoría de mejor videoclip, era una de las copresentadoras del evento al que acudió con su chico y eso nos ha permitido ver su primer posado oficial como pareja.

La historia de su relación

Chase y Kelsea entraron en contacto por redes sociales. “Me deslicé en esos DM’s. Él estaba grabando Outer Banks en Charleston, y mi mánager vive allí. Él estaba como, ‘¿Sabes quién es realmente lindo, como, para cuando estés lista? Chase’. Yo estaba como, ‘Tienes toda la razón’”, contó en el podcast Call Her Daddy.

Entraron en contacto y parece que la cosa fluyó bastante bien entre ellos. Ella se había divorciado el pasado agosto tras cinco años de matrimonio con el cantante australiano Morgan Evans.

“Ya no estoy casada con él y ya no necesito preocuparme por sus sentimientos. Lo digo con todo el respeto del mundo, pero su viaje no es el mío", admitió en ese mismo podcast.

Chase, por su parte, había sido pareja de su coprotagonista en la serie, Madelyn Cline. Fueron novios un año, pero se separaron en noviembre de 2021. Tuvieron que seguir rodando juntos tras su ruptura, pero parece que no lo llevaron nada mal.

“Mads y yo hemos estado trabajando juntos durante 30 episodios, y nos hicimos una promesa antes de que empezáramos a salir que el trabajo siempre iba a ser lo primero", confesó a Entertainment Weekly en febrero.

"Y que no importa lo que suceda en nuestras vidas personales, y las formas en que la vida a veces te lleva en diferentes direcciones, siempre vamos a honrar el trabajo. Eso se mantuvo 100 por ciento cierto esta temporada”, añadía en aquel momento.

Ahora, parece que esta nueva relación va viento en popa y buena prueba son las imágenes que nos han llegado de la gala de premios. Posado en la alfombra roja y muchos gestos de cariño durante la gala y en el backstage.

Chase Stokes y Kelsea Ballerini, en el backstage de los Country Music Awards 2023. / John Shearer/Getty Images for CMT

Un paso más en una relación a la que todavía le queda mucho camino que recorrer.