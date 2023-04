Alejandro Sanz: “He roto conmigo mismo muchas veces, he roto con ese tío que siempre pone buena cara”

En un ejercicio constante de renovación, Alejandro Sanz siempre trata de no repetir patrones, de alejarse de lo que ya ha hecho para encontrar nuevas fórmulas con las que sorprenderse y cautivar a su público. El pasado mes de marzo, el artista madrileño inauguraba una nueva era con Correcaminos, un tema de corte urbano y muy vibrante junto al venezolano Danny Ocean. "Me gusta mucho el símbolo del Correcaminos: el que elige su camino, apuesta por él y entonces ya nada lo puede detener", explica Sanz en esta entrevista con el diario El Mundo sobre su single principal. Esta canción ha estado producida por Alizzz, lo que ya nos da pistas para comprender hacia donde va el nuevo sonido del artista madrileño.

Sobre este nuevo horizonte musical y sobre sus últimos lanzamientos, Volé y Cuándo, el artífice de Sanz ha explicado el sentido que tienen en esta fase de su vida. "He roto conmigo mismo muchas veces, he roto con ese tío que siempre pone buena cara y que siempre es correcto y que a veces me tiene harto. Volé es una manera de explicarme esa necesidad".

Pisar más la calle

Como muchos grandes artistas de éxito, Alejandro Sanz hace años que ha establecido su residencia en Miami, la ciudad estadounidense que en las últimas dos décadas se ha convertido en el epicentro de la música latina. El lugar idóneo para establecer vínculos con otros artistas o tener sesiones en los mejores estudios de grabación, sin embargo, también puede alejarte un poco de la realidad de la calle. Sobre esto se explica Sanz: "Eso ha sido un riesgo del que he sido consciente y que he intentado evitar apoyándome en algunos amigos durante muchos años (...) Para eso me estoy esforzando en retomar algunas costumbres: tener un mismo sitio en el que tomar un café de vez en cuando, salir a cenar algo por ahí, pisar más la calle...", cuenta a El Mundo.

Nueva realidad en la música

Prácticamente todos los artistas se han adaptado a las nuevas dinámicas de la industria musical. El consumo acelerado que nos trajeron Internet y las nuevas tecnologías se ha dejado sentir especialmente en los últimos años y sobre esta forma de trabajar y consumir la música reflexiona Alejandro Sanz: "El ritual de la música que conocimos ya no existe y lo siento mucho", ha dicho, aunque se muestra optimista respecto al presente: "También le veo una parte buena a todo este cambio. Antes, el proceso de publicar música consistía en encerrarte siete meses a grabar 10 canciones de las cuales, si te iba muy bien, habría tres que se escuchasen algo. Las otras siete eran un esfuerzo tirado a la basura. Yo ahora lo pienso y no le veo mucho sentido. Ahora grabo canciones con el propósito expreso de que se puedan escuchar. Y cuando tengo 10, las reúno en un disco. Me parece un avance, la verdad".