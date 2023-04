Mantra: “Nos fuimos de esa discográfica porque no supieron gestionar la pandemia”

Carlos Marco, Paula Pérez y Charly Weinberg se juntaron y crearon Mantra en 2020. Ahora, tres años después el trío presenta su primer álbum, Epicentro. El disco sale a la venta el próximo 2 de junio y el último single adelanto que hemos podido escuchar es ¿Te acuerdas o no?.

El grupo Mantra ha pasado por la redacción de LOS40 para contarnos todo sobre su nuevo proyecto y el significado de ese "epicentro". También hemos hablado sobre cómo afectó la pandemia a su proyecto, las ventajas de trabajar en grupo e incluso qué tipo de canción llevarían a Eurovisión. ¡No te pierdas la entrevista completa!

(Pregunta): ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis los preparativos del disco?

(Paula): Bien. Un poco ajetreado todo porque son los últimos retoques, las mezclas finales y todo ese rollo; y es como ¡que acabe ya!. Como llevamos mucho tiempo preparándolo al final estamos deseando terminarlo por fin y poder ya olvidarnos y que la gente lo pueda disfrutar. Entonces bien, pero ajetreado.

(P): Acabáis de lanzar ¿Te acuerdas o no?, otro adelanto del álbum. ¿Qué tal está siendo la acogida del tema?

(Charly): Súper bien. Tiene más de 60 mil reproducciones en Spotify en menos de una semana ósea que una pasada. Estamos súper contentos porque es un tema súper bailable también y como muy personal nuestro y nos hace mucha ilusión que a la gente le esté gustando tanto.

(Carlos): Es un tema como que camina. Es muy guay porque como que el ritmo te lleva ahí. Es el típico tema de viajar, de fiesta de pueblo.

(P): Habéis compuesto ¿Te acuerdas o no? con Yarea, ¿Cómo ha sido trabajar con ella?

(Paula): Ella es adorable, es majísima y es talentosísima, así que todo un placer.

(Carlos): Y fue súper fácil. Le dijimos: queremos probar algo. Porque es verdad que hemos tocado varios estilos, pero queríamos algo folk. Y dijo "ay pues tengo esta melodía que hice", y justo era lo que nos hacía falta para el disco.

(Paula): Le dimos forma y lo terminamos todos juntos.

(P): En el videoclip vais en un barco que lo conduces tú, Charly.

(Charly): Aprendí ese día a conducir. Me saqué el "titulín" por la mañana y luego después...

(Paula): La realidad es que estaba ahí la persona que realmente conducía el barco, pero está escondida para que no se viera en cámara. Porque evidentemente no sabemos conducir un barco.

(Charly): Y a parte estas dos personas tenían muchísimo miedo de que yo condujera.

(Carlos): Sobre todo Paula que se negó a montarse si conducía Charly.

(Charly): Sí. Dijo que ella no grababa el videoclip si yo conducía ese barco (risas).

(Paula): Me negué en rotundo y estaba ahí debajo escondido el que realmente estaba pilotando el barco (risas).

(Charly): Pero muy divertido, la verdad. Una experiencia súper chula.

(P): Aunque formasteis Mantra hace ya lleváis unos años, vais a sacar ahora vuestro primer álbum, Epicentro, ¿Por qué habéis esperado tanto?

(Carlos): Sobre todo por el tema de la pandemia. Al final nosotros salimos en febrero y nos encerraron en marzo. Se pararon todos los planes, y a la vez la música evolucionó de una manera súper rápida. Entonces nosotros teníamos un proyecto musical, con una música muy definida dentro del pop y de repente empezaron a salir otros géneros, otros estilos. Nos hemos tenido que ir moviendo hasta llegar ahora al punto en el que estamos que ya podemos sacar música con continuidad, podemos hacer conciertos. Se nos han juntado varias etapas, que normalmente en un grupo pasan cada x años, a nosotros por la pandemia nos han pasado todas de golpe. Es como que en 2020 hicimos un rollo, en 2021 otro y en 2022 otro. Entonces en 2023 hemos dicho: vale, ahora que ya estamos con todo encaminado, vamos a hacer Epicentro y aunar todas estas canciones.

(Paula): Tampoco nos queríamos cerrar a nada en concreto porque sentimos que fluimos mucho, hacemos lo que nos va apeteciendo. Al final limitarnos es como una traba que no nos queremos poner nosotros mismos, nos queremos dejar ir y hacer los estilos que nos apetezcan realmente.

(P): En 2021 sacasteis Prólogo, que fue un EP, pero con bastantes canciones para ser un EP. ¿Por qué no fue un álbum?

(Charly): Yo creo que acabábamos de empezar y nos apetecía como probar. Además, con Prólogo nos daba un poco de vértigo sacar un disco así nada más salir. Entonces fue como bueno, sacamos esto. A parte me da un poco la sensación de que Prólogo es como un trocito de Epicentro, básicamente. Porque dentro de Epicentro hay como tres estilos muy marcados, uno que es pop-rock, otro que es el pop-latino que sería un poco lo que hicimos con Prólogo; y el otro es un estilo que hemos usado ahora más nuevo, que es un poquito más pop-electrónico. Hemos mezclado esos tres estilos. Se llama así el disco porque el epicentro es el pop, que es lo que nos encanta a los tres. Hemos mezclado todo lo que nos gusta, hemos hecho un batiburrillo y hemos hecho este disco (risas).

(Paula): Todas tienen muchos puntos en común y al final ese es el epicentro entre las tres vertientes de música que hacemos.

El disco se llama así porque nuestro Epicentro es el pop

(P): ¿Cuál es el hilo conductor de este disco?

(Carlos): El hilo conductor yo creo que es que todas las letras del disco tienen un lenguaje que hacen que siempre alguien se identifique con ellas. Cuidamos mucho sobre todo el tema de qué decir en las canciones. Igual que Más que mi crush tiene un lenguaje mucho más "de la calle", de cómo hablamos nosotros y cómo hablamos con nuestros amigos; ¿Te acuerdas o no? Pues también tiene un mensaje, aunque lo dice de otra forma. Siempre intentamos que todas las canciones tengan un motivo, un por qué y que todas tengan argumento. Yo creo que ese es el hilo conductor de todo, y sobre todo al final ser un grupo vocal con una chica y dos chicos nos diferencia un montón a la hora de sonoridad. Todas las canciones pueden ser una más electrónica, una más orgánica y una más urbana, pero todas suenan a Mantra.

(Paula): Sí. Al final yo creo que también el hilo conductor es la manera que tenemos de interpretar los propios temas. Con las voces, las mezclas de las armonías. Es lo que dice Carlos, se reconoce muy fácilmente que es una canción nuestra independientemente del estilo en el que esté cantada porque suena a nosotros.

(P): Es muy importante el número 3 en Epicentro. Tres estilos, tres personas y también tres colores, amarillo, verde y azul. ¿Por qué habéis elegido estos colores?

(Carlos): Porque amarillo y rojo era un poco bandera de España y era igual demasiado patriótico (risas). Entonces descartamos el rojo porque era muy chillón. Y realmente ha sido por utilizar una gama cromática un poco diferente porque podríamos haber tirado por el rosa, el azul y el amarillo; o rosa, azul y verde. Era como tres combinaciones de colores que, dentro de lo musical, de repente el urbano se nos hacía mucho más verde y mentalmente el electrónico era mucho más azul.

(Paula): Sabes la sinestesia que es como que identificas colores con sentimientos, sensaciones o con cosas que a priori no se identifican con colores. Nos ha parecido guay jugar con eso y ver si la gente está de acuerdo. A ver si el color que hemos escogido se corresponde con la música que hay dentro.

(P): El formato físico del álbum tiene tres versiones, una por cada color. ¿Todas incluyen todas las canciones o cada color es una parte?

(Charly): Todos son lo mismo. De hecho, lo que cambia realmente es la versión. La que va a salir en todas las tiendas oficialmente es la azul, que será la central. Luego tenemos dos ediciones especiales, en verde y amarillo, que van a salir en una web muy especial que vamos a anunciar dentro de muy poquito.

(Paula): En cuanto al contenido, es el mismo. Salvo la portada y un poco el diseño.

(Carlos): El arte es lo que es distinto.

(P): Las carátulas de los adelantos también están clasificadas por colores. ¿Es por lo que contáis de los géneros?

(Paula): Efectivamente. Hemos querido coger las canciones que ya estaban en Spotify y que esas canciones tuvieran la portada que les corresponde con el disco.

(P): Aunque el epicentro de vuestra música es pop, el disco toca tres subgéneros que son el pop urbano, electrónico y rock, ¿Con cuál disfrutáis más?

(Carlos): A mí me gusta mucho el electrónico, pero disfruto mucho cantando del estilo de ¿Te acuerdas o no?. Me gustan mucho las canciones himno y esas son más orgánicas, pero quizá me gusta más el pop-electrónico.

(Paula): A mí me gusta mucho cómo sonamos en el pop más urbano también. Y en el pop, pop, pop más popero lo disfruto mucho, y evidentemente me gusta también hacer las partes de rock y electrónico; pero yo me quedaría con urbano.

(Charly): A mí me gusta mucho el pop-rock de siempre. Los tres me encantan porque al final todo es pop. Las canciones en general que hacemos siempre creo que son temazos independientemente del estilo. Está mal que yo lo diga, pero lo pienso (risas). Entonces sí que me quedaría con el pop-rock.

Habrá un evento especial que ya estamos montando

(P): ¿Habrá gira de presentación de Epicentro?

(Charly): Sí va a haber, sí.

(Paula): Tiene pinta de que sí.

(Carlos): Habrá gira de presentación y seguramente también habrá un evento especial que haremos. No sabemos si en una o dos ciudades, pero habrá un evento especial que estamos ya montando para anunciar la salida del disco, presentarla a prensa y a los fans que quieran venir. Haremos una cosa guay.

(P): Una de las canciones del álbum es una versión que habéis hecho de Me cuesta tanto olvidarte de Mecano. ¿Por qué decidisteis versionar este tema entre toda la discografía de Mecano?

(Paula): Si te soy sincera, no fue algo súper premeditado. Fue más que nos apeteció hacerlo realmente. Mecano siempre lo hemos escuchado los tres, estamos muy familiarizados con toda su discografía. Un día estábamos en el estudio y dijimos por qué no le damos una vuelta. Yo este tema lo había cantado mucho durante toda mi vida y también ellos a su manera. No fue decir bueno y de Mecano, ¿qué canción hacemos?. No, fue coger esa canción porque esa canción en concreto nos encanta a los tres.

(P): Esta versión de Me cuesta tanto olvidarte es un estilo hyperpop, que se está poniendo muy de moda ahora. ¿Qué creéis que aporta este nuevo sonido al panorama musical?

(Carlos): Una vuelta de tuerca. Coger canciones como ha hecho por ejemplo María Escarmiento con Puedes contar conmigo. Coges canciones que no tienen nada que ver y te la llevas a algo que está en tendencia y además le subes el tempo. Va muy relacionado también con Tik Tok. Ahora estamos acostumbrados a las versiones con el speed up. Entonces es como hacer un speed up desde el origen. Y las canciones ganan mucho, de repente Me cuesta tanto olvidarte que es muy balada, la oyes como más trallera. Creo que es una manera de traer a nuevas generaciones que a lo mejor escuchan hyperpop, canciones que de otra forma no escucharían.

(Paula): Creo que va muy relacionado también con el tema de que lo queremos todo súper rápido. La gente se ha acostumbrado a un ritmo de vida y de consumo y de absolutamente todo que también se ve reflejado en la música.

(P): Tenéis varias colaboraciones. ¿Os gusta trabajar con otros artistas?

(Charly): Nos encanta. Siempre es como súper especial porque con cada uno es un mundo y aporta siempre algo muy distinto. Es muy guay como cambian las canciones de lo que nosotros habíamos hecho en un principio a luego que ellos hacen su parte y queda siempre algo súper especial.

(P): Vosotros ya sois tres. ¿Cómo es llegar a un acuerdo entre aún más personas a la hora de crear un proyecto?

(Paula): Es orgánico.

(Carlos): Bastante fácil. Fíjate que sobre todo con el tema de las autorías, de quién ha hecho qué, cosas así; a lo mejor podría costar un poco más. O si es un featuring, a quién le gusta un trozo u otro. Pero la verdad que no solemos tener ningún problema, ni con otros artistas ni entre nosotros. Surge todo de una manera súper fácil.

(Paula): Como nace todo realmente desde la amistad y desde el arte no tenemos muchos problemas con eso.

(P): Los tres habéis hecho cosas en solitario en algún momento de vuestras carreras. ¿Qué ventajas tiene trabajar en grupo?

(Carlos): Yo que tengo mucha experiencia en grupo y en solista también. Con Auryn mi experiencia fue súper positiva, lo que pasa que fueron muchos años y al final como se suele decir, "en todas las familias se cuecen habas". Pero la experiencia es muy positiva y como solista es verdad que a mí no me gustó. No es una cosa que me llene porque precisamente para mí la música es compartir y compartes lo bueno y lo malo. El éxito es muy guay compartirlo, aunque quizá un éxito en solitario parece como más valorado porque eres tú solo y el ego te lo llena más. Pero realmente compartirlo es muchísimo más satisfactorio para una persona. Igual que lo malo, o igual que el trabajo. En un grupo se reparte el trabajo, se divide todo, hay más ideas... Yo creo que desde el trabajo grupal pasa como con un trabajo de la universidad o una reunión de equipo, que desde el grupo se construye mucho mejor y se construyen cosas mucho más complejas que como solista.

(P): Los tres habéis tenido en algún momento de vuestra carrera relación con la televisión. Sobre todo Carlos tienes muchos proyectos en televisión a parte del grupo. ¿Cómo lo compaginas?

(Carlos): Pues a veces mando a Paula (risas).

(Paula): Es la realidad. Muchas veces me dice, ay Paula puedes tal. Y al final estamos todos ahí metidos.

(Carlos): El Got Talent All Stars se lo ha hecho ella (risas). Sí porque bueno, cuando es delante de la cámara para mí es lo mismo. En el sentido de que yo me siento igual haciendo una entrevista que colaborando en un programa o presentando. Para mí forma parte de lo mismo, es artísticamente muy parecido. Sí que es verdad que cuando estoy detrás de la cámara es distinto. Y ahí quizá entre la tele y otras cosas que hago, es lo más distinto. Pero igual que mis compañeros que han hecho otras cosas, han estudiado otras cosas. Yo creo que es como todo. Cuando trabajas, estudias y a la vez eres artista; pues tienes que encontrarle el hueco a cada cosa. Pero en mi caso yo lo intento complementar y me encanta. Yo aquí en LOS40 he estado sonando en radio, a la vez que estaba colaborando para un programa, a la vez que hacía un reportaje en la web para irme a ver a Katy Perry. Yo creo que todo se complementa.

(Paula): Yo creo que es muy guay porque somos un grupo muy generoso en ese sentido. No nos limitamos para nada los unos a los otros. Cada uno sigue teniendo sus propios proyectos y su propia vida.

(P): Carlos también has participado en el Benidorm Fest como compositor. ¿Qué te pareció el resultado de Aritz?

(Carlos): Qué te voy a decir, soy el compositor de la canción. Yo creo que la propuesta estaba muy bien, la canción estaba genial y creo que hubiese hecho un papel muy bueno en Europa. Ya el resultado no lo entro a valorar porque depende mucho del jurado, pero quedó segundo del público entonces pues él salió feliz. Además, ahora saca más música o sea que muy guay. Lo que se trata al final es de que sea un escaparate y a él que estaba más enfocado en Tik Tok y en baile le ha venido muy bien como artista. Y a mí como compositor siempre, que elijan tus canciones para llevarlas a festivales, a cosas de importancia y de relevancia como Eurovisión pues siempre viene genial.

(P): ¿Qué os parece la propuesta de Blanca Paloma?

(Charly): A mí me encanta Blanca Paloma. Había mucha gente con mucho talento este año, era muy difícil. Los Meler, por ejemplo, también nos flipa. Pero bueno Blanca Paloma es verdad que tiene muchísimo talento, yo creo que este año ya se lo merecía por goleada. Aunque había mucha gente que se lo merecía, pero a mí me encanta ese rollo así más andaluz.

(Paula): A mí me parece una propuesta muy buena. Yo tenía ganas de llevar algo un poco más flamenco, más folklórico. Creo que hacía tiempo que España no llevaba algo un poco de lo comúnmente identificado con España. No digo que otras cosas no lo sean, evidentemente sí. Pero quizá ahora estamos en un momento en el que Europa lo puede entender mejor. Quizá por el fenómeno Rosalía y por otros fenómenos, quizá pueden entender mejor la propuesta de Blanca Paloma que hace cinco años, por ejemplo.

(P): Si se diera la ocasión, ¿qué tipo de propuesta os gustaría llevar a Eurovisión?

(Carlos): Yo creo que, en el caso de participar, que no lo sé porque depende de muchos factores; pero por ejemplo lo que ha hecho Vicco ha estado muy bien y ha sido muy inteligente. Ella ha presentado una canción y las personas que la han elegido, precisamente es una canción que puede triunfar fuera de lo que es Benidorm y lo que es el festival. Entonces nosotros intentaríamos hacer eso.

(Charly): Algo que al final fuera nuestro también, que podría sonar en nuestro disco.

(Carlos): Yo creo que lo inteligente al final es eso. Está muy guay ir a Eurovisión, si te gusta, pero yo creo que el Benidorm Fest es una plataforma enorme y, de hecho, mira Blanca que la amo porque es amiga mía desde hace muchos años, pero te metes a mirar los millones de streams de Blanca y los de Vicco y es que es por 20. Entonces yo creo que la intención sería esa, llevar algo que pudiese trascender y fuese una canción nuestra pero que de repente mandamos al Benidorm Fest. No pensar en cosas "eurovisivas".

(Paula): Ser nosotros realmente. Si a la gente le gusta pues bien y sino, pues también.

(P): Mantra se presentó justo antes de la pandemia. ¿Cómo afectó esto a los planes que teníais?

(Charly): Sí, fue un rollo, pero para todos. Nosotros gracias a Dios no nos pilló en medio de una gira, que tuviéramos que cancelar eventos... Y no solamente de los artistas sino de la gente que trabaja en esas giras, que al final son familias que se quedan sin ese dinero con el que cuentan. Al final dentro de lo que cabe nos vino medio bien no haber empezado a tocar, no haber salido a girar ya directamente en ese momento.

(Paula): Fue más a nivel mental. No tanto a nivel de que se nos truncaran cosas, que también, sino más que nosotros teníamos muchas ganas y mucha energía para arrancar y despegar y se nos tuvo que parar.

(Carlos): Nos vino bien por un lado para reflexionar. Yo creo que no hubiésemos llegado al punto musical en el que estamos ahora si no hubiésemos tenido ese parón. Pero luego es verdad que las ilusiones que le pones y la fuerza que le pones al principio... Encima luego la discográfica no supo reaccionar. De hecho, muchas discográficas no supieron reaccionar a la pandemia y a nosotros eso nos tiró para atrás un montón porque no había manera de ir a la velocidad que estaba yendo gente que estaba independiente, que iban mucho más rápido. Por eso nos fuimos de esa discográfica, de Sony. Fue un freno muy fuerte porque no sabían cómo gestionarlo.

(P): Ahora que han pasado tres años y tenéis un gran proyecto entre manos. ¿Cuáles son vuestras expectativas para los próximos meses?

(Charly): Yo creo que salir a tocar, nos apetece mucho. Salir de gira, ir a varias ciudades, conocer a los fans de otros sitios, no solo de Madrid que es donde solemos tocar.

(Paula): Seguir trabajando y seguir compartiendo música y viendo el feedback de todo el mundo. Realmente no vamos con ninguna pretensión de decir, hacemos esto para que pase esto exactamente y después lo otro. No, realmente queremos seguir creciendo de la mano de la gente y que sigan disfrutando de nosotros.

(Carlos): Y que este verano canten mucho ¿Te acuerdas o no? (risas). Que se cante mucho en verbenas.

(Paula): Con tequila (risas).