Entrevista a Aitana: “Mi trabajo no es hablar de mi vida privada, es ser cantante”

La era Alpha ha quedado inaugurada. Aitana, pieza imprescindible de la Santísima Trinidad del Pop, ha dado un salto de gigante con el lanzamiento de Los Ángeles, carta de presentación de este trabajo discográfico y una canción con la que la artista rompe definitivamente con la imagen que el fandom tenía asociada a ella. Se aleja de la Aitana que conocimos en Spoiler u 11 razones y cambia la corona de la princesa del pop por la del house.

"Mi adolescencia llegó bastante tarde. Empecé a salir a los 16. Antes no salía de mi casa. Empecé tarde esa etapa y a los 18 ya entré en Operación triunfo. Siempre he ido un poco más tarde en las etapas de la vida. Voy a cumplir 24 años y estoy viviendo las cosas de una chica de esa edad. Eso lo tengo que reflejar en mis videoclips y en mis canciones", dice Aitana en una entrevista con LOS40. "Me parece raro hacer solamente canciones románticas o naíf, que también lo llevo dentro de mí.Tiene que haber un poco de todo porque es mi realidad".

Aitana - Los Ángeles (Video Oficial)

El tercer disco de Aitana, Alpha, no tiene nada que ver con el álbum que la cantante empezó a trabajar antes, incluso, de la publicación de 11 razones. Sí, va a incluir Formentera y En el coche, pero ha descartado Quieres, Otra vez y otros temas de corte urbano que formaban parte del proyecto original. Ha hecho borrón y cuenta nueva y, en este plan renove, se ha implicado al cien por cien, tal y como explica la propia Aitana en LOS40: "Todas las canciones de Alpha las he escrito yo. De hecho, hay algunas que las he escrito solamente yo y eso nunca había pasado en otros discos".

En esas mismos temas también ha plasmado sus vivencias, aunque, por si había alguna duda, Aitana no tiene ninguna intención de hacer un Shakira y hablar de forma explícita de su vida privada. "En las canciones de Alpha también vivencias mías. No me gusta hablar de mi vida personal, si lo hago será cuando realmente me apetezca y en los momentos que quiera. Mi trabajo no es hablar de mi vida privada, es ser cantante. La consecuencia de mi trabajo es que mi vida pública se expone y, por ende, la gente sabe cosas de mí. Cuando quiera contar cosas las contaré, pero cuando esté tranquila y a gusto. No es siempre o nunca, no va de eso", cuenta la de Barcelona.

El cambio es uno de los temas vertebrales de esta entrevista con Aitana. Y no solo el suyo propio, también el que presenta la industria 'made in Spain'. Y es que una ola de artistas femeninas que ha renovado el panorama nacional y sobre ellas también ha hablado la cantante. "Cada vez hay más mujeres empoderadas y talentosas. Además son de mi generación. Rosalía, Lola Indigo, Natalia Lacunza, Ana Mena, Belén Aguilera…hay un montón de mujeres que se lo están currando mucho. Las ves sobre el escenario y veo mucha implicación. Se merecen todo lo que les está pasando a todas", afirma Aitana. "Me pongo a pensar en hace cinco o seis años, cuando lo veía desde el otro lado, y no había tanta gente de mi edad en España haciendo lo que hacen ellas. Parecía que no entraba gente nueva. Está habiendo un cambio y eso me parece interesante y me gusta".

