Naomi tiene que retirar un comentario que dedica a Adrián tras verle con Keyla en ‘La isla de las tentaciones’

Antes de ver el encuentro de los habitantes de Villa Playa con los solteros favoritos de sus chicas en La isla de las tentaciones, vimos la última hoguera normal de las cuatro chicas que quedan en Villa Paraíso.

Naomi vio imágenes de Adrián y pudo comprobar que el arrepentimiento que había observado de su chico en los diez minutos que pudo ver de él en directo era muy volátil porque esa misma noche se metió en la cama con Keyla.

Lo que no sabe Naomi es que bajo esas sábanas que ha visto moverse ha habido un gatillazo, pero no le hace falta para sentir asco por Adrián, o eso, por lo menos, es lo que ha expresado.

Última hoguera

“Creo que voy a ver a Adrián y Keyla en la cama”, es lo que pensaba ver Naomi en su última hoguera con imágenes. “No voy a ser hipócrita, yo he hecho lo mismo. Ya he visto en las imágenes de mis compañeros a Adrián todo el rato con ella después de estar llorando a moco tendido diciendo que soy el amor de su vida y que se arrepentía. Una vez más me va a demostrar que no es coherente, que cada minuto siente una cosa”, aseguraba.

Claro que admitía que le gustaría ver eso antes que el arrepentimiento porque eso le hace sentir rabia porque “yo no quería que esto pasara”.

Se acercó a la Tablet para no perderse nada. Y vio cómo Adrián y Keyla seguían besándose. Entonces empezó a aplaudir mientras decía, “qué arrepentido está”. Les veía meterse en la habitación mientas subía la pasión entre ellos sobre la cama. “¿Lo van a hacer sin sábanas? Hello”, se asombraba.

“Qué asco de cerdo, es que eres un puto cerdo”, le dedicaba a su todavía novio. Y era un calificativo que no dejó de repetir. “El siguiente el folleteo, vámonos, estoy preparadísima”, decía volviendo a su sitio, “es muy extraño ver a tu chico besándose con otra chica”.

Ella aseguró que no se habría enrollado ni con el mismísimo Brad Pitt si no le hubiera visto a él besarse con Keyla. Pero lo vio y “a ver, ¿qué hago? Tenía dos opciones: Me divierto o me tiro 20 días llorando en la cama, que es lo que hice la última vez”.

Comentario desafortunado

En el segundo vídeo que vio hubo movimiento bajo las sábanas. Durante los preliminares no dejó de repetir que era un falso. “Este tío, yo creo que se come las setas del jardín, te juro por Dios”, decía mientras le veía con la soltera. Y cuando vio cómo se tapaban con las sábanas le salió un comentario que llamó la atención de sus compañeras: “No va a durar mucho el vídeo, lo mismo dura 30 segundos. Podemos soportarlo”.

Marcha atrás

Sandra Barneda le preguntó por ese comentario y quiso saber por qué lo había dicho. “Porque estaba enfadada y lo he dicho”, respondió ella. “¿Quieres retirarlo?”, le propuso la presentadora. “Sí, está feo”, admitió.

Una frase que ha llamado la atención también de la audiencia que no ha dudado en comentarlo y reírse, incluso.

“Creo que es más falso que los billetes del Monopoly porque no puedes estar enamorado de 80 personas a la vez. Ni estaba enamorada de mí y seguramente tenía 80 cuernos de reno antes de venir aquí. La verdad es que estoy super enfadada”, valoraba tras su hoguera.

No parece que tengan mucho futuro, pero quién sabe lo que puede pasar en la hoguera final y en su reencuentro después de todo lo sucedido.