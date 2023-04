Naomi y Napoli desatan su pasión en la piscina delante de sus compañeros en ‘La isla de las tentaciones’

Naomi Asensi pudo resistir la atracción sexual que sentía por Napoli en La isla de las tentaciones hasta que vio a su novio besar a Keyla Suárez. entonces, según ella misma ha explicado, tenía dos opciones: Meterse en la cama y no parar de llorar o divertirse con el italiano. Pronto nos quedó claro que había optado por lo segundo.

Y desde entonces hemos visto cómo la pasión de esta pareja se desataba por toda Villa Paraíso. Hemos visto escenas tórridas bajo la ducha en el cuarto de baño. También en la cama. Y nos quedaba verles mantener relaciones sexuales en la piscina.

Pero esas imágenes también han llegado. Llegó la lluvia una noche en la que estaban distribuidos la mayoría por parejas en la villa cuando Naomi y Napoli decidieron meterse en la piscina. Le siguieron Miguel y Lydia que se apartaron un poco, pero quedando a la vista.

Fuego bajo el agua

“Aquí no se ve nada. ¿Ves?, nada, nada nada”, le decía él a ella proponiéndole volverse locos. “No así de fuerte como en la habitación, ¿sabes? Que no se escuche esto”, decía mientras hacía un sonido de golpeteo.

Al principio, parece que a Naomi le parecía demasiado. “Sí, te lo estás pensando”, le decía el italiano y aunque ella lo negaba, él insistía, “sí, porque si eres igual que yo, te lo estás pensando”.

Y del pensamiento pasaron a la acción y, aunque con discreción, lo hicieron en la piscina, con Miguel y Lydia muy cerca de ellos, también dándose un baño, aunque mucho más casto.

“Napoli lleva toda la experiencia diciendo que quiere bañarse bajo la lluvia conmigo. Hemos explotado y nos hemos dejado llevar”, confesaba ella ante las cámaras.

Luego han seguido en la habitación. “Vaya noche de sexo. Está lloviendo muy fuerte”, decía mientras repetían jugada en la ducha.

“He llegado de la hoguera muy cabreada y esta noche, Napoli, ha conseguido animarme, como siempre”, admitía. Y es que en esa última hoguera con imágenes ha visto cómo Adrián se movía bajo las sábanas con Keyla, justo la noche después de que ella pudiera verle en directo mientras le comentaba a Alejandro lo arrepentido que estaba por todo lo que había sucedido.

Autocrítica en la hoguera

Un comportamiento muy distinto al que ha tenido Adrián en su última hoguera con imágenes muy duras. Unas imágenes en las que ha podido ver la pasión que hay entre Naomi y Napoli. Lejos de cargar contra ella, ha hecho autocrítica.

“Necesitaba verlo. Necesitaba darme cuenta de que estoy más jodido de lo que pensaba. Necesitaba verlo para asimilar… estoy en shock, lujuria y sexo”, valoraba tras ver las imágenes.

“No sé si es liberación, si de verdad no estamos hechos el uno para el otro, pero quiero que sea capaz de explicármelo, aunque poco haya que explicar”, decía completamente emocionado.

Sandra le recordaba que él también se había dejado llevar con Keyla. “Cuando he estado en ese momento he estado muy a gusto, he estado feliz, se me ha olvidado todo, pero luego, no puedo olvidar”, explicaba él.

“Creo que todo esto ha sido un proceso. Nos hemos equivocado los dos. Esto no es un fallo suyo, ni mucho menos, es un fallo mío también. Con esto no quiere decir que no me quiera, estoy seguro de que me tiene amor, aunque ahora mismo no esté pensando a mí. Yo he hecho lo mismo. Me he dejado llevar también. Ella ha llegado a un extremo, yo me he quedado en el camino. Los dos hemos hecho mal”, hacía autocrítica ante el asombro de sus compañeros que no apoyaban mucho su situación.

“Mi corazón creo que está en el mar. A mí ya no me queda nada, a mí ya me lo ha arrancado todo”, terminaba diciendo con una gran tristeza, “en mi vida me lo hubiera imaginado, necesito interiorizarlo, sanar y volver a ser feliz”.

Una autocrítica que ha sido muy aplaudida en redes sociales donde creen que es necesario darse cuenta que cargar contra el otro no es la solución.

El día después

Al día siguiente, Adrián seguía de bajón cuando Sandra Barneda fue a la villa a ver a los chicos para ver cómo se encontraban tras la dura hoguera de excepción que habían tenido.

“Estoy mal, es inevitable darle vueltas a las imágenes que vi ayer. Llegado el día, no sé a qué Naomi me voy a encontrar. Me gustaría encontrar a una Naomi que sea capaz de dejar todo esto a un lado, mirarnos y darnos un abrazo, decirnos que nos hemos echado de menos, que hemos actuado mal y ser críticos con uno mismo”, valoraba Adrián.

“Serías capaz de dejar de lado las imágenes que has visto?”, le preguntaba Sandra. “Por ella sí”, respondía él muy seguro. Y entonces la presentadora dijo que le abrazaría y él no dudó en levantarse y acercarse a ella.

“Cuánto estás aprendiendo. Estás demostrando que tu corazón funciona y eso es lo más bonito, así que, que no se atrofie”, le aconsejaba Sandra.

Sin duda, un comportamiento muy distinto al de Naomi.