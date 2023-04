Esta semana hemos visto la última hoguera conjunta de los chicos de La isla de las tentaciones. Y no había imágenes para ellos sino visita de los solteros favoritos de sus chicas. El primer en llegar era Napoli que lo hacía con una caja de pizza en las manos.

Cuando llegaban los chicos a la hoguera y veían a Napoli ya se ponían a la defensiva. Cuando el italiano le llevó la pizza a Adrián, este le preguntó si era una Premium que él había preparado porque “está fría, blanda y asquerosa. No tienes ni idea de hacer pizza, te voy a enseñar a hacer tortilla de patatas”.

No le dejaba hablar y en seguida cargaba con el chico que ha desatado la pasión de Naomi en la villa. “Me parece lamentable y vergonzoso la poca educación que tienes, y la poca clase que tienes, eres un sinvergüenza. Además, me parece de poca empatía, y de ser cruel, vil, grosero, soez y vulgar”, le decía.

Napoli le decía que le había traído una pizza porque seguro que después de tanto sexo seguro que tenía hambre. Y la discusión derivó por el gusto de Naomi respecto a las pizzas que, según Napoli prefería la de pepperoni y, según Adrián, la cuatro quesos era su favorita.

El caso es que Napoli no dejó de restregarlo lo bien que se lo había pasado en la villa con su chica. “Todo lo que ha hecho contigo lo ha hecho conmigo antes”, le aseguraba.

Adrián tenía la oportunidad de hacer tres preguntas. En cuanto a si Naomi le había echado de menos en la villa, Napoli aseguró que no. También negó cuando quiso saber si Naomi sentía algo por él. Y acabó preguntando si pensaba que le esperaba un futuro con Naomi y volvió a negar.

Napoli no dejaba de provocar y le aseguró que Naomi se iba a ir a Italia con Naomi y su perrito Stitch. Además, le dijo que le daba pena a su chica. Adrián le pidió educación y le preguntó si podía pagarle unos estudios de primaria.

Adrián no dejaba de decir que la pizza estaba asquerosa, pero no dejaba de darle bocados. De hecho, durante las visitas de sus compañeros, él seguía dando mordiscos de vez en cuando. Un comportamiento que ha generado muchos memes.

Saúl vs Alejandro

Saúl, el soltero que ha hecho caer en la tentación a Laura, llegó con esa misma actitud provocadora, es su papel. Alejandro le recibió con un aplauso.

“Sinceramente no creo que tenga que ser yo quien esté aquí, debería estar el ego de Alejandro”, empezó diciendo Saúl. “No me conoces de nada, de hecho, se me ha olvidado traerte el Oscar por la película que le estás montando a Laura. ¿Qué tal sienta comerte mis babas? Ser un segundón está bien”, respondía

En cuanto a sus tres preguntas, Alejandro sacó en claro que Laura ha pensado en él durante su estancia en la villa al principio, luego, no. Que Saúl no está enamorado de ella. Y que Laura no se arrepiente de haberle besado.

Discutieron sobre lo que Laura le ha contado a Saúl de Alejandro, un chico que no ha hecho planes con su novia más allá de ir al gimnasio. Saúl, además, le ha echado en cara haber estado forzado y haber actuado como reacción a lo que había sucedido entre ellos.

Miguel vs Manuel

Miguel, el soltero favorito de Lydia, llegó con un balón de fútbol a la hoguera y es que, comparte con Manuel, aparte de su atracción por Lydia, su oficio como futbolista. Quizás fue uno de los encuentros más calmados, aunque sin librarse de la tensión.

“Buenas noches Padre Manuel”, decía mientras se santiguaba. “Como vemos que tienes muchas ganas de meterla en villa playa te he traído un baloncito para que se venga arriba, pero te estás olvidando de que tienes que defender a Lydia, pero yo estoy aquí para defenderla y reflexiona con el balón y piensa en lo que estás haciendo porque vas a perder a tu pareja”, añadía.

Manuel le echó en cara el marcaje que le estaba haciendo a su novia. “No estoy tranquilo porque temo perder a mi novia, pero no por ti sino por lo que estoy haciendo yo. Tú no me das ningún miedo”, le decía.

“Te veo muy contento y, al final, lo que tienes de santo es el crucifijo entre las piernas 24/7 en villa playa”, le echaba en cara el soltero que conocía la erección que había tenido Manuel en el jacuzzi compartido con Miriam. “Soy feliz, natural y a veces el cuerpo va solo. Pero eso no quiere decir que no quiera a Lydia porque la amo y ella lo sabe”, contestaba Manuel.

Tras hacer sus tres preguntas pudo confirmar que Miguel y su novia no se han besado en la boca. Que Lydia ha tirado la toalla con él porque cree que por todo lo que ha pasado Lydia se quiere ir sola. Y que Lydia sigue hablando de él en su villa.

“Gracias Miguel porque aprecio tu sinceridad, se te ve un hombre de valores, aunque le hayas hecho un marcaje a mi novia. Aprecio tu sinceridad porque para mí Lydia significa muchísimo y necesitaba respuestas de corazón”, le agradeció al soltero.

Miguel vs Álex

Álex tenía dudas sobre qué soltero aparecería en la hoguera después de haber visto a Marina tonteando con Manuel y con Miguel. En realidad, prefería al primero, pero no hubo suerte y empezó llamándole orangután, algo que no le gustó a la presentadora.

Miguel optó por el vacile constante y comenzó pidiendo que alguien le explicase quién era el friki que se había tatuado una inicial en el pecho. “Siempre te pondrás poner una o, yo, porque solo piensas en ti”, le decía.

“Marina ya se ha cansado de los columpios, lo que quiere es venirse conmigo a la feria de Málaga. Si tanto te has enamorado y te quieres ir a Málaga a vivir me puedes mandar tu curriculum que yo estoy buscando un camarero”, le decía.

Miguel le dijo que Marina no había entrado enamorado de él, que se había arrepentido de su actitud respecto a él en algún momento y que su novia no se iba a arrepentir cuando saliese de la burbuja en la que estaban.

“Ella se ha dado cuenta de que no estaba enamorada de ti y que no siente nada”, resumía Miguel.

Información que todos tendrán en cuenta de cara a la hoguera final. Ahora nos queda ver el encuentro de las solteras con las chicas de villa playa.