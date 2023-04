Jorge Javier Vázquez confirma su final en Telecinco: “Estoy deshecho”

Parece que no corren buenos tiempos para Jorge Javier Vázquez. Como cada tarde, el presentador de Sálvame se ha sentado en su sillón reglamentario con sus gafas de sol, su nuevo complemento que por nada del mundo se puede quitar, y ha soltado un bombazo que ha dejado en estado de shock a toda la audiencia de Telecinco.

Si pensábamos que lo habíamos visto todo la semana pasada con el bombazo de Ana Obregón después de conocerse que había sido madre por gestación subrogada a sus 68 años, agárrate que vienen curvas.

Tal y como ha adelantado Jorge Javier, esta semana volverá a ser portada de una revista del corazón que "dará mucho de qué hablar". Sin embargo, lo más sorprendente no es eso, pues es obvio que en medio de este revuelo mediático alguna exclusiva sacarán, lo sorprendente ha sido que la noticia no vendrá de la mano de "la revista del saludo", sino de Lecturas.

Las portadas del corazón vienen fuertes

Según ha asegurado, tras su operación de párpados, este domingo se hizo fotografías mostrando su cambio para dicho magazine, sin embargo, le costó más de lo habitual enfrentarse a este reportaje: "No me cogían el teléfono, no llegaban las fotos, notaba que pasaba algo raro, pero no sabía qué", explicaba. "Ya esta mañana me dicen que no voy a ser portada y me cuentan lo que se va a publicar mañana en la portada y me quedo absolutamente noqueado", afirmaba.

"Dentro de lo que sale mañana soy el tercer tema. Estoy absolutamente convencido de que la portada se va a censurar en algunos medios", añadía dejando a sus compañeros con la boca abierta. El presentador ha insistido: "Solo puedo decir que, así como la semana pasada hubo un trabajo periodístico fuerte, mañana hay otro heavy del que se va a hablar muchísimo", decía reafirmando que "una no es Ana Obregón, es un hombre".

Yendo un paso más allá, Diego Arrabal ha desvelado que Jorge Javier Vázquez ha tenido una reunión seria con sus jefes y entre los temas que se han hablado, uno de ellos ha sido de su futuro profesional. De esta forma, el paparazzi ha anunciado que el final del conductor de Sálvame en Telecinco ya tiene fecha.

Es cierto. Lo cuento mañana en mi exclusiva de @Lecturas Estoy deshecho. pic.twitter.com/isDlE7hO1x — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) April 4, 2023

Una noticia que ha caído como un vaso de agua fría y de la que Jorge Javier se ha querido pronunciar: "Es cierto. Lo cuento mañana en mi exclusiva. Estoy deshecho", escribía. Sin más, habrá que esperar a ver qué nos tienen deparados esta semana las revistas del corazón.