¿Por qué Jorge Javier Vázquez lleva gafas de sol en el plató de ‘Supervivientes’?

No hace ni un mes que los concursantes de la nueva edición de Supervivientes saltaban del helicóptero y ya han llegado los primeros abandonos, los primeros expulsados y los primeros besos. Desde luego, que esta temporada del reality más extremo de Mediaset parece que va a dar y mucho de qué hablar.

En la isla hondureña las cosas se viven muy intensas y un día parece tener más de 24 horas. Sin embargo, aunque la vida allí sea más dura, en España todo sigue su cauce. Desde el plató como cada jueves está al frente de la gala Jorge Javier Vázquez, quien esta noche aparecerá con un nuevo complemento a su look.

¿Por qué lleva gafas Jorge Javier Vázquez?



El mítico presentador explicaba el pasado viernes 17 de marzo que se había sometido a una blefaroplastia, una intervención quirúrgica en los ojos y más concretamente en la parte de los párpados para corregir la caída y prevenir el envejecimiento. Una operación que consiste en retirar el exceso de la piel de esta zona ya que a causa del paso de los año se van estirando y los músculos se van debilitando.

Jorge Javier, que desvelaba en una entrevista a Lecturas que lo hacía para recordarse que es "humano", también adelantaba de que este jueves iría a presentar la gala de Supervivientes con gafas de sol. "En ningún momento se me pasó por la cabeza decir el jueves en ‘Supervivientes’ que salía a trabajar con gafas de sol porque me había operado de un quistecito en el ojo. Para qué. Dados mis antecedentes, nadie me habría creído", afirmaba.

Su estado actual

No es la primera vez que pasa por quirófano, y eso no es nada nuevo. Y es que a juzgar por los pequeños retoques que se ha hecho, nadie duda de que le gusta verse bien: "Me dan una alegría que pa' qué, porque pensar en la anestesia y ponerme cachondo es todo en uno", así lo manifestaba él mismo.

El presentador adelantaba que se había portado muy bien durante este fin de semana y que había estado muy bien cuidado, aunque como es lógico, los efectos de la operación se han notado: "Tengo la cara como una luna llena y los ojos como si me hubiera pillado una banda Rocky", decía.

"No padezcáis: me he hecho la foto pertinente para que llegado el momento podáis contemplar el antes y el después", añadía. Así que, de momento, habrá que esperar para ver su gran cambio.