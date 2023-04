Anuel AA publica una foto junto a su hijo y aclara una de sus polémicas más personales

Los fans de Anuel AA han demostrado en numerosas ocasiones que están volcados al cien por cien en el bienestar de su artista favorito. El trapero puertorriqueño ha aprovechado las redes sociales como herramienta para conectar con sus fanáticos más fieles de todas partes del mundo, a quienes ha mantenido siempre actualizados sobre su vida.

Uno de los últimos acontecimientos más importantes que ha vivido es el nacimiento de su hija Cattleya, fruto de su relación con Yailin La Más Viral. Pero lo cierto es que desde hace un año se rumoreaba que el cantante habría tenido otra hija con una modelo colombiana y que él no habría demostrado ningún interés por conocerla. La modelo, Melissa, lo confesó en una entrevista y desde entonces son muchos los comentarios que le han llegado a Anuel acerca de esta polémica.

Ahora, y tras publicar una foto con su primogénito Pablo, ha declarado que, efectivamente, tiene tres hijos: el ya mencionado, Cattleya y Gianella. "siiiiiii 😃😃😃😃 tienes dos hermanitas hermosassssss y ya pronto estamos todos juntos un día pronto 🤩🤩🤩🤩🤩🤩", dice el puertorriqueño en la descripción de su bonita sesión de fotos con Pablo. Pero ahí no queda la cosa.

Ante la ola de comentarios y mensajes acerca de la polémica sobre el reconocimietno de su hija Gianella, el artista no ha podido evitar añadir un párrafo entre las respuestas de la publicación para zanjar el tema de una vez por todas. "No puedo, ni dejaré, ninguna hija abandonada. Nuncaaaaaaa, no importan las circunstancias de cómo pasó todo... mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija. Es mi hijaaaaa y la amo sin haber visto aún, más aún desde que vi a Catta por primera vez, ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija, no me importe lo que digan o piensen de mí personas que no saben nada de lo que pasó en realidad y si salió que es mía, pues es mía!!!!! Yo soy un hombre!!!!! Yo respetaba y respeto a mi ex pareja por la forma negativa con tanta maldad en la que _____ salió diciendo que estuvo conmigo 8-9-10 meses en una relación cuando yo na más la vi 4 o 5 horas y no opiné nada hasta que dije que era una mentirosa en el live porque solo fue una noche de sexo como Aventura y Wisin y Yandel jajajajaja", dice.

"Así como todo el mundo chingan también y como les encanta jajajaja y ya y punto!!!! También que eso fue cuando yo no conocía a mi expareja y noooo no estaba con Karol tampoco, ya casi un año entero soltero y _____ dijo que llevaba conmigo 9 o 10 meses de novia y de mujer mía cuando en realidad 8 meses llevaba yo con mi pareja actual en aquel entonces y los tiempos nunca cruzaron como _____ dijo...", concluye.

Es decir, Anuel ha aprovechado la ocasión para dejar claro que solo hubo un encuentro con la joven colombiana y que nunca se vio con ella durante sus relaciones con Karol G ni con Yailin La Más Viral. Ahora, y después de haber zanjado la polémica, el artista tiene la vista puesta en su nueva era musical, que estará protagonizada por su nuevo proyecto Rompecorazones.