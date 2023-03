Anuel AA y Yailin La Más Viral ya son padres y les hemos visto en el paritorio

“¡Bienvenida al mundo, CATTLEYA pequeña princesa!”. Con estas palabras Anuel AA y Yailin la más Viral daban la bienvenida a su primera hija.

Y lo hacían acompañando un extenso texto junto a un par de imágenes de la pareja en el paritorio en ese primer momento en el que conocen a su bebé.

“Desde el momento en que llegaste, nuestras vidas cambiaron para siempre. Eres una bendición, un regalo de Dios que nos ha llenado de amor y esperanza”, aseguraba la feliz mamá que parece encontrarse muy bien.

“Nos has robado el corazón con tu sonrisa y tus pequeñas manitas. Cada vez que te miramos, sentimos una emoción indescriptible, una mezcla de felicidad, gratitud y admiración”, asegura.

Ya nos habían avanzado el nombre que habían elegido para ella y parece que no hay cambios. “Cattleya, has llenado nuestras vidas de alegría y amor. Eres un pequeño milagro, una campeona que ha superado todos los obstáculos para estar aquí con nosotros. Y estamos muy felices de tenerte en nuestras vidas”, continuaba.

No hay duda que quería expresar todo lo que sentía como madre primeriza. “Desde el momento en que naciste, nuestros corazones explotaron de alegría y no hemos dejado de emocionarnos cada vez que te miramos. Eres la personita más especial y maravillosa que jamás hayamos conocido, y estamos absolutamente agradecidos a Dios por tenerte en nuestras vidas”, continuaba.

La pequeña acaba de llegar y ahora tienen un largo recorrido por delante. “Cuando te miramos a los ojos, nos emocionamos al pensar en todo lo que tienes por descubrir y todo lo que puedes llegar a ser. Nos place pensar en los momentos que compartiremos juntos, en tus primeros pasos, tus primeras palabras, tus primeras risas. Nos da satisfacción la idea de que seamos parte de tu vida y de que tú seas parte de la nuestra”, aseguraba.

Promesas

Y como toda mujer que estrena maternidad, le hacía una promesa a su hija: “Queremos que sepas que siempre estaremos aquí para ti, para abrazarte, para reír contigo, para consolarte en los momentos difíciles y para celebrar tus éxitos. Ansiosos de verte crecer fuerte y valiente, llena de amor y felicidad. Estamos emocionados por la aventura que es la vida, y estamos felices y agradecidos por vivirla contigo. Cattleya. Eres una bendición y estamos absolutamente emocionados de tenerte en nuestras vidas. Te amamos con nuestro corazón 🌸🌸 @cattleyagazmeyg”, terminaba.

¿Logrará este nacimiento volver a unir a sus padres? De momento no hemos visto la cara a la pequeña porque la han tapado con una flor, pero seguro que no tardaremos. Y la publicación con estas primeras imágenes la ha hecho la mamá, no es un anuncio compartido y el padre, de momento, no se ha pronunciado en redes sociales. Veremos.