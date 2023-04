Olivia Rodrigo comparte un vídeo tocando el piano y todos reaccionan igual: “Ya viene”

Los fans de Olivia Rodrigo ya no pueden preguntar más. "Ya va a ser maleducado", que diría Paquita Salas. Por eso, en lugar de preguntarle dónde está su segundo disco o cuándo va a salir su primer single, directamente se lo piden sin rodeos. Porque, después de más de un año esperando, no pueden contenerse las ganas de escuchar lo próximo...

La autora de Sour ha compartido un pequeño clip tocando el piano que ha revolucionado a sus seguidores. Se trata de un vídeo que, lejos de disipar cualquier duda sobre el futuro sonido de su música, tan solo ha generado más y más preguntas. La primera: ¿por qué lo ha silenciado?



La razón detrás de esta decisión es difícil de descifrar. Por un lado, podría ser una broma tardía por April Fool's Day. Por otro, podría tratarse de una manera de dejar caer que se está preparando para lo que viene, practicando algunas octavas en el piano.

👀| Como suena el video de piano que subio Olivia pic.twitter.com/GAm6NXDKk7 — Olivia Rodrigo Argentina 🇦🇷 (@OliviaRodrigoAR) April 4, 2023

Y es que gracias a la posición de sus dedos sobre el instrumento de cuerda, muchos se han atrevido a sacar los acordes que (no) suenan en el vídeo. Tras escucharlos, muchos fans reconocen que suena "muy bien" y parece que se avecina una "canción emotiva", como ya nos enseñó con 1 step forward 3 steps back o favorite crime.

¿Pistas sobre lo nuevo?



Pero la joven solista ha ido más allá. Olivia no solo ha subido este vídeo a su perfil de Instagram. También ha publicado una serie de imágenes —una especie de moodboard— que podrían dar pistas sobre lo que viene: inspiración, temática, estética...

Entre las fotografías, encontramos un collage de lo más variopinto. Vemos a Leonard Cohen; una cita de Joan Didion; un fotograma del discurso de Fionna Apple en los MTV VMAs 1997; la portada 50ft Queenie, de PJ Harvey; el cuadro How Can You Be?, de Alex Ross; fotos de paparazzi; y lo que parece ser un termo con la palabra Swift inscrita, entre otros elementos.

¿Significa todo esto que estamos cada vez más cerca de conocer lo nuevo de Olivia Rodrigo?